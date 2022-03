Córdoba se queda sin pescado fresco y a partir de este jueves dejará de envasar leche

Sin pescado fresco y a partir de este jueves es probable que sin leche. La huelga del transporte convocada a nivel nacional desde el lunes ya está provocando tensiones en el sector productivo. Por un lado, a las lonjas ha dejado de llegar el pescado fresco, tanto por la falta de camiones para transportarlo como por el amarre de flotas pesqueras a consecuencia del enorme incremento del precio de los combustibles.

Ahora, la patronal de la industria láctea española (en la que se encuentran las principales fábricas de Córdoba, ubicadas en la comarca de Los Pedroches) ha anunciado que a partir de este jueves se dejará de envasar leche. La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) ha informado a través de una nota de prensa que “las fábricas han visto interrumpido el suministro de los insumos necesarios para la elaboración de productos lácteos y también el traslado del producto terminado a las cadenas de distribución, por lo que se ha anulado la capacidad de envasado y de almacenamiento y gestión de un alimento altamente perecedero y esencial para el consumo diario”.

“Esta paralización está acarreando consecuencias sociales, económicas y medioambientales inevitables pues supondrá la suspensión de la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas a partir de este jueves y, sobre todo, se pone en riesgo el abastecimiento de productos nutricionalmente básicos en la alimentación de las personas como son la leche y los lácteos”, señala en un comunicado.

La situación es endiablada para el sector ganadero cordobés. Las fábricas pueden dejar de envasar pero las granjas no pueden suspender la producción. Las vacas tienen que ser ordeñadas a diario, limpiadas y alimentadas. La leche que produzcan es perecedera, por lo que tendrá que ser directamente tirada. Además, algunas granjas tienen pienso almacenado para aguantar un mes. Pero poco más. Muchos ganaderos sopesan ya el sacrificio de reses para tratar de capear la situación..

“Este panorama es el resultado del desamparo y la impotencia de los transportistas ante la actuación de los mal llamados piquetes informativos que han bloqueado su actividad”, señala Fenil, a través de una nota de prensa. “Solamente se podrá revertir esta decisión a la que se ve abocada el sector si se garantiza el derecho a la movilidad y la seguridad de los transportistas que no han secundado la huelga, y se evitan conflictos de orden público en las carreteras españolas, circunstancia conjugable con el respeto del derecho de huelga”, algo que de momento no ha ocurrido.

La principal cooperativa agroalimentaria de Córdoba y una de las más importantes de España es Covap, que está asociada a Fenil, por lo que también está afectada por esta situación.

Por otra parte, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Toledo ha constatado que las cooperativas de pienso, que suministran a los ganaderos de la zona, se están quedando sin las materias primas necesarias para elaborar los piensos destinados a la alimentación del ganado. La patronal agraria señala que a las dificultades de abastecimiento por la invasión rusa de Ucrania, uno de los principales proveedores de cereales, oleaginosas y proteaginosas, se suman ahora las de hacer llegar los camiones que se encuentran en los puertos marítimos (Cartagena, Tarragona, Valencia y Huelva, sobre todo) a las fábricas de pienso.

La patronal también reclama a los huelguistas que abandonen los piquetes informativos y que permitan la movilidad de los camiones que suministran de pienso al ganado. “La falta de piensos, además de suponer importantes pérdidas para los ganaderos, puede provocar un grave problema de salud y bienestar animal”, aseguran. En este sentido, la escasez de materias primas, sobre todo de soja, está llevando a algunas cooperativas y ganaderos a reformular la composición de los piensos variando los porcentajes de los distintos cereales en función de su disponibilidad.

“Los cambios en la mezcla pueden afectar a la carga nutricional y energética de la misma, aunque lo que más preocupa a los ganaderos ahora mismo es la posibilidad de quedarse sin ninguna materia prima si la situación se prolonga”, señalan. Aparte de soja, las cooperativas de piensos están demandando principalmente maíz, cebada, alfalfa, avena y trigo.

