Podemos Córdoba celebra sus nueve años: “Ningún partido ha conseguido tanto con tan pocos medios”

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso por Unidas Podemos, Martina Velarde, junto a las concejalas del Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas y Ana Mercedes Muñoz, y militantes de la formación están celebrando este sábado los nueve años del surgimiento de la formación.

En una comparecencia ante los medios, Velarde ha defendido que “ningún partido ha conseguido tanto con tan pocos medios y recursos, sin depender de los bancos para no deber favores, solo con las aportaciones de nuestros militantes y de parte de nuestro sueldo”.

Como acto preparatorio de cara a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo, Podemos Córdoba ha celebrado durante esta jornada un encuentro abierto en el que han participado Velarde, Pedrajas, el parlamentario andaluz por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado; el alcaldable de Podemos en Córdoba, Iván Fernández; y Emilia Ionela Pirvu, que preside la gestora en coordinación con la Secretaría de Organización de Podemos Andalucía (SOA).

Previo al inicio del encuentro, la secretaria general de Podemos Andalucía ha recordado que la formación nació en Córdoba en el parque Cruz Conde y en la casa de la concejala Pedrajas ya que, en sus inicios, el partido no tenía sede. A nivel nacional, ha señalado, Podemos arrancó el 17 de enero en el teatro del barrio de Lavapiés.

Fue allí donde “se hizo un manifiesto, Mueve ficha, que se ha llevado al gobierno”, ha comentado Velarde, quien ha señalado que la característica diferenciadora de su partido ha sido la de hacer “otra forma de política” distinta a la de partidos como PP y PSOE.

Así, ha defendido que gracias a su formación, se han puesto “en la agenda política, por primera vez, las necesidades de la gente. Sin Podemos no habría habido un cambio de paradigma en la política y no se había dado una patada en el tablero y al bipartidismo”. En esa línea, Velarde ha situado a su formación como adalid “de quienes no tienen voz”.

Sobre las políticas sociales ha dicho que, sin Podemos, “no habría habido un escudo social para combatir la pandemia y la crisis de Ucrania” ni tampoco se habrían formulado los “ERTEs, el ingreso mínimo vital, las políticas de igualdad, ni unas continuas subidas del salario mínimo interprofesional”.