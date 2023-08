Convocan una movilización por el cierre del centro de salud de El Higuerón

La asociación de vecinos Federico García Lorca de El Higuerón ha convocado para este jueves a las 21:30 una concentración ciudadana para protestar contra el cierre del centro de salud de la barriada y su traslado provisional hasta Encinarejo.

“Con esta medida nos están obligando a desplazar a nuestros mayores, personas con movilidad reducida, con discapacidades, con problemas para encontrar fórmulas de desplazamiento a un lugar que se encuentra a una distancia de 10 kilómetros”, denuncian a través de una nota de prensa. “El desplazamiento conlleva la pérdida de toda una mañana entera, más el sobre coste que supone para nuestros vecinos que su servicio de salud, del que todos los ciudadanos tenemos, se encuentre tan alejado. Exigimos que busquen alternativas en los locales de nuestra barriada para que no tengan que desplazarse nuestros vecinos a Encinarejo”, reclaman.

De esta manera, han convocado una movilización para este jueves en El Higuerón a partir de las 21:30 a las puertas del centro de salud. “Se han ofrecido locales para adaptarlos, en la medida de lo posible, para evitar este desastre. Uno de los locales ofrecidos ha sido nuestra sede que fue visitada el día 5 de Junio de 2023 por Salvador Fuentes y María Jesús Botella”, han expuesto los vecinos. “En esta visita nos comentaron que estaban estudiando los distintos espacios que disponían en la barriada para evitar así desplazar el centro de salud. Se nos explicó que, uno de esos locales que reunían los requisitos, es el que se encuentra detrás de los supermercados Piedra. Con una inversión, se podría atender en dicho local a los vecinos”, han agregado.

No obstante, han denunciado que a finales de julio se enteraron por la prensa del traslado de los pacientes del centro de salud de El Higuerón hasta Encinarejo. “Mientras tanto, nosotros seguimos esperando una respuesta de la cesión de nuestro local o los restantes visitados, pero no recibimos noticia alguna. Posteriormente solicitamos información de nuevo y nos comentan que no hay nada seguro”, lamentan.