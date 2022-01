La contratación temporal en Córdoba creció un 12,1% en 2021

Randstad ha llevado a cabo un estudio sobre cómo ha variado en el último año la contratación temporal, la principal fuente de empleo de nuestro sistema. Para ello, ha estudiado datos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Randstad revela que en Andalucía la contratación temporal ha aumentado un 14% en este 2021, un incremento seis puntos porcentuales inferior a la media nacional, situada en el 20%. En concreto, se han firmado 4.300.405 contratos temporales en la comunidad, frente a los 3.770.899 del 2020. El volumen de contratación registrado en Andalucía supone el 24,9% del total del país, el mayor de todo el país.

A nivel provincial, Sevilla ha sido la que ha registrado el mayor incremento en la contratación temporal (26,6%), seguida por Cádiz (13,9%), Málaga (13%), Jaén (12,7%) y Huelva (12,2%). Cierran la lista Córdoba (12,1%), Almería (10,1%) y Granada (8,8%).

En lo que se refiere a volúmenes, Málaga lidera la lista, con 928.673 contratos de duración determinada, seguida por Sevilla (640.581), Cádiz (541.375), Huelva (532.695) y Córdoba (484.807). Ya con cifras más moderadas se encuentran Granada (439.721), Jaén (432.158) y Almería (300.395).

En el conjunto del país, la contratación de duración determinada registró un incremento del 20% con respecto al pasado año. En términos absolutos, durante el pasado año se firmaron algo más de 17.270.000 contratos temporales, frente a los cerca de 14.400.000 que se rubricaron en 2020, una diferencia de 2,7 millones de firmas aproximadamente. A pesar del notable incremento, este volumen es aún un 15% inferior al registrado en 2019, antes del estallido de la pandemia.

A nivel sectorial, el sector servicios ha registrado el incremento más notable de este último año en la contratación temporal, con un aumento del 28,6%, siendo además el que cuenta con mayor volumen de firmas, con cerca de 11,4 millones. De hecho, a este sector pertenecen dos de cada tres contratos temporales que se firmaron en 2021.

Por su parte, la industria también experimentó un crecimiento importante, del 19,6%, mientras que la agricultura solo creció una décima con respecto a 2020 y la construcción menguó un 1,1%.

“Estas cifras aseveran la importancia que la contratación de duración determinada tiene, no solo para generar empleo en nuestro país, sino también para dar manera eficaz a picos de demanda a sectores importantes. Sin embargo, aún se percibe que la pandemia no ha desaparecido, por lo que aún existe cierto margen de crecimiento”, afirma Valentín Bote, director de Randstad Research.

Las actividades económicas que más han generado contratos temporales durante este 2021 han sido la agricultura y pesca (2.786.975 firmas), la hostelería (2.473.074), la industria manufacturera (2.016.759) y el comercio (1.745.345). La suma de estos cuatro supone el 52% del total de contratos de duración determinada que se firmaron durante el pasado año.

También por encima del millón de contratos temporales se encuentran las actividades administrativas y auxiliares (1.600.667), la logística (1.362.627) y el sector sanitario (1.166.364).

El número de contratos temporales ha crecido en todas las actividades económicas con respecto a 2020, excepto en las relacionadas con la construcción, que registra una caída del 1,1%.

Randstad destaca que los incrementos más pronunciados se han producido en las actividades recreativas y artísticas (57,9%), la hostelería (55,5%), la información y la comunicación (44,2%) y el suministro energético y eléctrico (39,9%).

El estudio de Randstad también ha estudiado la evolución de la contratación temporal mes a mes durante el pasado año y concluye que, como el resto de indicadores económicos, se ha visto bastante influenciada por la situación epidemiológica.

De hecho, y según cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de asalariados temporales en el promedio del periodo entre enero y septiembre creció un 7,5% con respecto a los mismos meses de 2020.

Tomando los datos de SEPE, en los primeros meses de año, la cifra de contratos temporales se mantuvo alrededor de los 1,2 millones de firmas, para empezar a crecer a partir del segundo trimestre, con la excepción del mes de agosto que, por culpa del aumento de caso y el parón de la actividad en determinados sectores, el volumen cayó por debajo de los 1,3 millones.

La recta final del año supone los niveles más altos de contratación temporal, alrededor de los 1,7 millones de firmas, aunque, ya en diciembre, el volumen se contrajo, afectado por el comienzo de la ola que sufrimos actualmente.

