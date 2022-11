Un congreso para pensar despacio “y llegar más lejos” reunirá en Córdoba a líderes tecnológicos en España

“Hay que pensar despacio en un mundo que va muy deprisa para llegar más lejos”. Javier Rodríguez Zapatero ha querido resumir de esta manera el espíritu de un congreso que la próxima semana reunirá en Córdoba a líderes tecnológicos en España. La cita está organizada por Ametic, la voz de la industria digital en España, y se llama ‘Córdoba, Crisol de Cultura Digital’. Rodríguez Zapatero es el alma de “la cita por excelencia para reflexionar sobre el impacto que el desarrollo de la digitalización está teniendo y tendrá sobre la forma de vivir y de trabajar”. El foro tendrá lugar el 17 y 18 de noviembre, en formato híbrido (combinando modalidad online y presencial en Córdoba, en Real Círculo de la Amistad C. Alfonso XIII, 14 -Salón Liceo-).

Rodríguez Zapatero trabajó para Yahoo y fue presidente de Google en España, y asegura que ha cumplido “un sueño” con la organización de este congreso en la ciudad de Córdoba, una ciudad que se posicionará como el epicentro del debate sobre el impacto de la digitalización a nivel mundial. “Vamos a encontrar espacio que nos permita hacer algo que aspira a ser mucho más grande en el futuro”, ha asegurado. Rodríguez Zapatero es el director del Congreso y presidente del Grupo DigiTalent, y ha hecho hincapié en la importancia de celebrar eventos de esta relevancia en ciudades como Córdoba, ya que “históricamente Córdoba ha sido capital del pensamiento y del debate y, ahora, es momento de pensar despacio en un mundo que va muy deprisa para llegar más lejos. De vez en cuanto tenemos que pararnos, pensar para poder seguir avanzando en la dirección adecuada”. El congreso, insistió, está abierto “para todos los públicos” y su asistencia es “gratuita”.

Durante la presentación del programa, Francisco Hortigüela, director general de Ametic, ha señalado que “estamos viendo que la digitalización tiene aspectos muy positivos en la economía, en las empresas, en las administraciones y en la sociedad; pero tenemos que reflexionar sobre cómo conseguir que todos, absolutamente todos, se puedan beneficiar de este impulso. Nadie se puede quedar atrás. La digitalización bien utilizada puede ser una herramienta muy potente para cerrar las brechas existentes”.

En esta línea, Lourdes Morales, teniente alcalde y delegada del Área de Transformación Digital del Ayuntamiento de Córdoba ha destacado que “estamos muy contentos de celebrar en Córdoba, un encuentro tan relevante para la sociedad en un momento en el que la digitalización está cambiando el mundo que nos rodea. Córdoba acoge este encuentro con entusiasmo y con un espíritu abierto donde caben todas las reflexiones”.

Ametic traerá a Córdoba un evento pionero de reflexión sobre el impacto de la digitalización, con dos jornadas donde expertos, académicos y líderes institucionales aportarán su visión sobre temas como el futuro del trabajo, los derechos digitales, la geopolítica, la robotización, la educación la inclusión o la visión sostenible de la tecnología digital

Las jornadas contarán con la presencia de ponentes de alto nivel a nivel institucional como Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; José María Bellido, alcalde de Córdoba; Lourdes Morales, teniente de alcalde y delegada del Área de Transformación Digital del Ayuntamiento de Córdoba; Susana Carillo, 1ª Tte. alcalde y delegada del área de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga; Juan Pedro Moreno, presidente del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid y presidente ejecutivo de WPP España; Mario Cortés, portavoz adjunto de Economía y Transformación Digital del Congreso de los Diputados y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT).

La representación del ámbito empresarial vendrá de la mano de ponentes como Beatriz Macarrón, Global Head of Employee Experience Design de Telefónica; Remedios Orrantia, presidenta de Vodafone y presidenta de Haz; Ángel Sáenz de Cezano, CEO de LinkedIn; Luis Cabra, director general de Transición Energética, Tecnología, Institucional y Adjunto al CEO en Repsol; Alberto Granados, presidente de Microsoft España; Manuel Moreno, CEO de ICCA; Javier Jiménez, founder & managing director de Grayhats; Piedad Rodríguez, consultora de gestión de Negocio de Gestiona en Digital; Nacho de Pinedo, CEO de DigitalTalent/ISDI; Elena Ibánez, CEO de Singularity Experts; Florentino Portero, director del Máster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria; Juan Moscoso, senior fellow en el Centro de Economía Global y Geopolítica de ESADE; Jaime Cantero, director creativo y de contenido de El País Retina; María Euzaguirre, directora de comunicación de RTVE; Regina Llopis, presidenta de AIA y co-fundadora y presidenta honoraria de WA4STEAM; Juan Bachiller, director general del negocio de ‘Motion’ en ABB España; Javier Tejada, catedrático emérito de la Universitat de Barcelona; Pilar Bahamonde, directora de CEIP Gumersindo Azcárate; Carlos Grau, consejero en tecnología e innovación; Alejandro Oñoro, CEO de Ilunion; Emma Fernández, miembro del Grupo de Reflexión de AMETIC; y José Illana, fundador de QUIERO.

A nivel internacional destaca la participación de Ott Velsberg, Chief Data Officer del Gobierno de Estonia; Vala Ashafar, Chief Evangelist Officer de Salesforce y Steve Cadigan, First HR Officer de LinkedIn.

Los expertos dedicarán la primera jornada a debatir sobre la visión de los derechos digitales y, también, el trabajo del futuro de la mano de Steve Cadigan, LinkedIn's First Chief HR Officer; o la confrontación geopolítica en el mundo digital, que será abordada en una mesa redonda moderada por María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE. En ella, estará acompañada por Juan Pedro Moreno, presidente del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid; Florentino Portero, director del Máster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, y Juan Moscoso, senior fellow del Economía Global y Geopolítica en ESAE.

La jornada terminará tratando la robotización y automatización en una mesa redonda moderada por Jaime García Cantero, director creativo y de contenido de El País Retina; junto a Reguna Llopis, presidenta de AIA; y Juan Bachiller, director general del negocio de Motion en ABB España; a la que se sumará un diálogo entre Pedro Mier, presidente de AMETIC, y Javier Tejada, catedrático emérito de la Universitat de Barcelona.

En la segunda y última jornada del Congreso se tratarán temas de máxima trascendencia como la educación como eje central de la revolución digital y la necesidad de la inclusión y la sostenibilidad en el futuro digital. También se abordará la visión del futuro de los líderes tecnológicos de la mano de Alberto Granados, presidente de Microsoft España.

La jornada terminará hablando del rol de los legisladores y políticos y si están preparados para el futuro digital.

Consulta la agenda del Congreso aquí y regístrate aquí.

