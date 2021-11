El comité de empresa del personal laboral de Educación se concentra para exigir que se cubran las vacantes

El Comité de Empresa del Personal Laboral de la Delegación de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba se ha concentrado este lunes ante la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia para exigir a la Administración autonómica la cobertura de las vacantes.

En este sentido y en un comunicado, el citado comité ha criticado la situación de "maltrato y abandono que sufre desde hace años el personal laboral", y "la no cobertura de vacantes, mas de 150 plazas en la provincia de Córdoba solo en la Delegación de Educación y Deporte, se debe a que la Consejería de Educación y Deporte considera muchos de los puesto del personal laboral como un estorbo, aunque estos puestos estén reconocidos por la propia Consejería como puesto de carácter esencial y prioritarios".

Esta falta de cobertura de las plazas vacantes ocasiona, según el comité, "la sobrecarga de trabajo constante en el personal que desempeña sus funciones en los centros, y un aumento desproporcionado de los riegos laborales, con la consiguiente disminución de la calidad en el sistema educativo".

Además, "esto no es solo un problema de para el personal que trabaja en los centros", pues "las direcciones de los centros se sienten abandonadas, haciendo malabarismos en más de una ocasión para intentar organizar el trabajo de sus centros por falta de personal laboral".

A ello se suma que, "la no cobertura de las sustituciones provoca que las plantillas de los centros, ya mermadas por la no cobertura de las plazas vacantes, se vean, no sobrecargadas, sino sobreexplotadas para poder dar un servicio con un mínimo de calidad".

"Sin su entrega personal y conciencia de servicio público --prosigue el comunicado--, estos centros no saldrían adelante. Estamos hablando de personas que se encargan de la comida de nuestros hijos, de la limpieza de sus aulas, de los servicios de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales, de la educación de los más pequeños en las escuelas infantiles, de su atención en las residencias escolares, que son su hogar entre semana, y de su seguridad en institutos, conservatorios y otros centros".

El actual sistema de sustituciones "pone tantas trabas como la ineficacia que demuestra, porque lo que no es de recibo es que se tarde en sustituir a una persona entre un mes y medio y dos meses", razón por la que el comité demanda "que se ponga ya en funcionamiento la Bolsa Única Común".