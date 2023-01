Dos colegios cordobeses, entre los 100 mejores centros públicos de España

Dos colegios de Córdoba capital figuran en el listado de los 100 mejores centros públicos de España de 2023, un ranking elaborado por la web especializada MiCole.net, que tiene listados hasta 22.000 centros educativos de todo el país y trata de facilitar la elección de colegio y mostrar las distintas opciones que existen.

Así, en el listado de los 100 mejores centros públicos de España, se incluyen los colegios Colón y López Diéguez. Cada uno de los centros seleccionados cuenta con una amplia ficha informativa en la que se dan a conocer sus cualidades y condiciones.

De un lado, el Colegio Colón ocupa el puesto 44 de los cien mejores centros públicos del país. La ficha informativa señala que se trata de un colegio público de educación infantil, primaria y FP, ubicado en la Plaza de Colón. Es un centro público, mixto, laico, donde el español es el idioma vehicular y se enseña inglés medio. Cuenta con horario ampliado de mañana y un método pedagógico basado en la personalización, además de comedor y cocina propia, y un huerto escolar.

Destaca la atención a la diversidad, para alumnado con deficiencia auditiva, discapacidad psíquica, déficit de atención e hiperactividad, síndrome de Asperger, autismo y TGD no especificado, con psicopedagogo, logopeda y atención sobre audición y lenguaje.

En cuanto a las actividades extraescolares, ofrece deportivas como baloncesto y patinaje, y culturales como aprendizaje de chino e inglés. Las opiniones de este colegio indican una valoración de 8.6 sobre 10 en base a las diecinueve valoraciones existentes actualmente.

Por su parte, en el puesto 68 de este listado aparece el colegio López Diéguez. En su ficha se explica que se trata de un colegio público de educación infantil y primaria ubicado en la calle Arroyo de San Andrés, 2, de la capital cordobesa. Es un centro mixto, laico, con método pedagógico genérico, con el español como idioma vehicular y enseñanza de inglés medio. Tiene horario ampliado de mañana, con comedor y cocina propia donde “se elaboran los menús con productos ecológicos y de cercanía”. También tiene un huerto escolar en el patio.

Su atención a la diversidad cuenta con un psicopedagogo, destacando la atención a funcionalidades diversas de la audición y el lenguaje. “En nuestro centro la Atención a la Diversidad es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad solidaria y equitativa. La diversidad es una fuente de riqueza para nuestro alumnado y apostamos por una escuela inclusiva”, cuentan desde el centro.

En las actividades extraescolares se ofrecen de ámbito deportivo como fútbol, baloncesto y patinaje, mientras que en el ámbito artístico se da baile y también se ofrece apoyo al estudio. Las opiniones de los padres y madres de este colegio indican una valoración de 10 sobre 10 en base a las 55 valoraciones existentes actualmente.

La página web de MiCole.net tiene registrados 22.000 centros educativos de España, entre los que se han elaborado distintos rankings atendiendo a si son públicos, concertados o privados. También se pueden seleccionar por comunidades autónomas y provincias.

La lista de los mejores colegios públicos de España está encabezada por el CEIP Fernando de los Ríos de Alcorcón, en Madrid; el Colegio Ciudad del Mar en Torrevieja, Alicante; y el CEIP Cortes de Cádiz de Madrid capital.

En Andalucía, el primer centro es el Colegio Sohail de Fuengirola, en Málaga, que se sitúa en el puesto número 10 de la lista de esta página web. Después, ya en el puesto 29 se encuentra el colegio José María del Campo en Sevilla. El tercer lugar de los mejores colegios públicos andaluces lo ocupa en Colegio Colón de Córdoba, en el puesto 44.

Esta web de información sobre centros educativos de todos los niveles ha realizado este ránking en función del tráfico, solicitudes para visitar el colegio o de las preguntas y reseñas realizadas por las familias en su dominio en Internet.

