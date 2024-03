Ciencia, psicología, filosofía o medicina: estudiantes de altas capacidades buscan su vocación en la UCO

El futuro está en los jóvenes. Por ello, la Universidad de Córdoba recibe en sus aulas a casi 200 estudiantes de la ESO en toda la provincia para desarrollar sus conocimientos. Todos comparten haber sido diagnosticados con altas capacidades y, por tanto, el haber sido elegidos para participar en el programa Hipatia-UCO. Este proyecto de mentoría, que celebra este año su segunda edición, les ayudará a descubrir su vocación.

Hipatia, que ha aumentado este año el número de participantes (134 en 2023), acoge un año más a jóvenes de toda la provincia cordobesa con el objetivo de aumentar su motivación y favorecer su integración. Pero además, tiene como fines dar a conocer la Universidad de Córdoba y poner en valor las líneas de investigación que se desarrollan en el ámbito universitario.

Este jueves, los más de 180 estudiantes han acudido, por primera vez, al Rectorado de la Universidad de Córdoba. Allí se les ha dado la bienvenida al programa y sus mentores les han explicado los diferentes talleres. En total, son 12 los grupos en los que estos estudiantes se dividirán para trabajar, según sus preferencias, en diferentes áreas como el turismo, la medicina, la historia, la educación o la psicología.

En los diferentes talleres trabajarán, de manera práctica y lúdica, sobre cuestiones que llegan a suponer verdaderos retos como el conocer los jeroglíficos, aplicar la ingeniería a los seres vivos, convertir gametos en embriones, adentrarse en el Hospital Reina Sofía, o entender por qué los sonidos nos atraen o nos repelen.

En pequeños grupos de cuatro estudiantes, o más numerosos con hasta 50 alumnos, trabajarán en estos cursos, presentados por las facultades de Medicina y Enfermería; Ciencias del Trabajo; Veterinaria; Filosofía y Letras o Ciencias de la Educación y Psicología, entre otras.

El vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz, ha señalado que el programa busca unir a tres partes “fundamentales”: los estudiantes, a la Universidad “que aporta potentes grupos de investigación” y una delegación “que busca ser pegamento social”. Como novedad, los profesionales que ejercerán como tutores este año han participado en un programa formativo sobre aproximación a las altas capacidades intelectuales en el contexto universitario, centrado en proveer estrategias para atender las necesidades específicas de este tipo de estudiantes.

Por último, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo ha animado a los jóvenes a “compartir con sus compañeros” de clase los conocimientos que adquieran en Hipatia. “Porque la mejor forma de aprender algo es compartirlo y explicárselo a los compañeros”, ha concluido Torralbo.

