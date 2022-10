Más Cercanías y mercancías, y menos carreteras: así son los Presupuestos del Estado para Córdoba

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevén una inversión global en la provincia de Córdoba de 169,5 millones de euros, según el anteproyecto que este jueves ha entregado el Gobierno en el Congreso de los Diputados. En el anexo de inversiones, las cuentas públicas se centran en el ferrocarril sobre las carreteras, según el análisis que ha podido hacer este periódico. A nivel general, la inversión prevista para 2023 es superior a la de este ejercicio (que se quedó en 141,2 millones de euros) pero levemente inferior a la de 2020 (que se fue a 185 millones).

En detalle, la gran inversión prevista en la provincia de Córdoba para el próximo ejercicio es en Cercanías y en mercancías. Adif, por ejemplo, prevé una inversión de 52,2 millones de euros en proyectos de Cercanías en la provincia de Córdoba. No está desglosado para qué, aunque se reserva una partida de 12,1 millones de euros (probablemente para la nueva parada de Fátima) y otra de 39,1 millones, que podría llegar a la puesta en marcha de un servicio que una la capital con Palma del Río y con Villa del Río. También hay más dinero para la compra de material.

En cuanto al mercancías, se ha previsto una inversión de 25 millones de euros en el proyecto TENT-T. Esta iniciativa es la que prevé construir el famoso corredor atlántico que una el puerto de Algeciras con el parque logístico de Córdoba y de ahí a Madrid e incluso a Europa. Aparte, también se reservan 12,3 millones de euros para acabar la circunvalación de alta velocidad en Almodóvar del Río (el famoso by pass) y 18,6 millones para el mantenimiento de las líneas de alta velocidad en Córdoba.

Además, Renfe también tendrá diez millones de euros para gastar en Córdoba. Con ese dinero tendría que tener suficiente para la compra de material y supuestamente para los nuevos trenes del servicio de Cercanías.

Las carreteras vuelven a ser las grandes olvidadas en los Presupuestos Generales del Estado en la provincia de Córdoba. El Gobierno ha vuelto a señalar partidas para estudios en los grandes proyectos de la provincia. Así, por ejemplo, hay un millón de euros para el proyecto de conversión en autovía del tramo de la N-432 entre Córdoba y Granada. El Espiel-Córdoba percibirá medio millón de euros. La Variante Oeste, en su segunda fase, obtendrá otro medio millón. El mismo dinero se va para la mejora de la conexión de la Ronda Oeste, según consta en el anexo de inversiones.

Las siguientes grandes inversiones previstas son para plantas fotovoltaicas. Es el caso del canal Genil-Cabra, una de las grandes demandas de los regantes. Se ha reservado más de 5 millones de euros para financiar estas obras. En El Cabril, por ejemplo, hay otro medio millón para construir otra fotovoltaica. Energía solar en un centro de almacenamiento de residuos radioactivos.

El Ejecutivo también ha reservado dinero para iniciar las obras de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Córdoba, un proyecto largamente demandado. Interior se reserva más de un millón de euros para la nueva comisaría y 619.000 euros para la oficina de denuncias de la avenida de América. También se ha reservado 1,25 millones de euros para obras de mejora en la cárcel de Córdoba.

Obras culturales

Por otra parte, destaca que en estos presupuestos se haya reservado una partida de 496.000 euros para financiar las obras de restauración y rehabilitación de la Capilla Real de la Mezquita Catedral de Córdoba.

En el capítulo cultural, se libran 200.000 euros para finalizar los trabajos de la Biblioteca Pública del Estado y los primeros 100.000 euros para la segunda fase de la rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba.

