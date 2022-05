CCOO rechaza que se use el cupo de extranjeros para las campañas agrícolas en Córdoba

CCOO ha hecho llegar un escrito al Departemento de Intermediación y Ofertas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo para comunicar su rechazo al contingente de mano de obra extranjera para el año 2023.

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, recuerda que en Córdoba hay actualmente 68.541 personas en situación de desempleo, 8.344 de ellas, registradas en el sector agrícola -772 de ellas extranjeras-, según los datos de los servicios públicos de empleo. “Este panorama es el que lleva al sindicato a rechazar la llegada de personas trabajadoras de otros países”, señala Acaiña quien remarca que, además, “en la provincia viven personas extranjeras que aún no han podido regularizar su situación por falta de ofertas de trabajo a las que se debería dar prioridad”.

En este sentido, la responsable sindical subraya que “la nueva reforma laboral busca reforzar la contratación indefinida para luchar contra la precariedad laboral, reduciendo la temporalidad tan presente en nuestro mercado laboral” y por ello “debemos apostar por la regularización de las personas inmigrantes que ya se encuentran en nuestro territorio y por facilitar un empleo estable a quienes ya trabajan en el sector

Así, “desde CCOO instamos a que las personas que han venido en anteriores contigentes formalicen su relación laboral de forma indefinida o, en el caso de que procediera, como fijas discontinuas”, remarca Acaiña.

Dicho esto, y como en ocasiones anteriores, “observamos que la información que facilita el SAE elaborada por el Observatorio ARGOS son parciales, no hacen un análisis profundo de las necesidades del mercado de trabajo ni de las barreras que existen en el funcionamiento del mismo”, dice la responsable de Empleo de CCOO de Córdoba quien apunta que “los informes no incluye datos de las contrataciones en origen, por lo que, más allá de información parcial de nuestro mercado de trabajo y el cual agradecemos, no nos es de utilidad para analizar la cuestión que nos ocupa”.

Por otra parte, CCOO reitera su apoyo para que el SAE tome un papel activo en estos temas mejorando los canales de conexión con las trabajadoras y trabajadores residentes en la provincia, profundizando en las causas por las que se presentan contrataciones realizadas en ocupaciones con gran demanda de empleo; su deber de investigar si el motivo de esta situación son las ofertas que hacen los empresarios a las trabajadoras y trabajadores remitidos por el SAE que pudieran estar por debajo de los requisitos mínimos exigidos por las normativa laboral o por alguna otra razón que debería estudiarse; del mismo modo la Junta de Andalucía debe ampliar los recursos destinados a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras para cerrar el círculo entre los puestos ofertados y las personas demandantes, como revitalizar la Formación Profesional para el Empleo o los programas mixtos de formación y empleo, formar a trabajadores y trabajadores en las ocupaciones más demandadas.