CCOO advierte que el Hospital Reina Sofía tiene 26 bajas de celador sin cubrir

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba (HURS) denuncia que, de los 56 puestos de la categoría de celador, solo se se están cubriendo 30 ya que hay 26 bajas por incapacidad laboral que, según la Dirección del centro hospitalario, Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no les autoriza su cobertura. A estas bajas sin cubrir hay que sumar todos los días que el personal celador que solicita por permisos reglamentarios tampoco se cubre, lo que sin duda está generando una situación de sobrecarga laboral y malestar generalizado, al tener que atender tareas de otros compañeros y compañeras y cambios continuos en la asignación de servicios o en los turnos de trabajo, por no mencionar directrices de cargos intermedios impropias en situaciones como la que están viviendo de falta de personal y sobre carga laboral.

Para el responsable de la Sección Sindical de CCOO en el HURS, José Antonio López, “es inadmisible que la plantilla se vea mermada en 26 profesionales y tampoco se cubran los días de permisos reglamentarios, y además, tengan que sufrir la pésima organización desde recursos humanos o las inoportunas directrices de determinados cargos intermedios”. Además, señala que “tras la pandemia, se han ido reduciendo todos los contratos, llegando al punto en el que un celador o celadora tiene que atender varios servicios a la vez, lo que produce una sobrecarga laboral y un retraso en los procesos del hospital y supone una mala gestión y mala asistencia sanitaria”.

“El personal celador es el profesional considerado básico e imprescindible para el correcto funcionamiento de todo el eslabón de los centros sanitarios, puesto que es el profesional responsable de llevar a los y las pacientes al quirófano, a su habitación, a urgencias, a realizar cualquier prueba o consulta, o trasladar del Centro de Transfusión Sanguínea los hemoderivados sanguíneos, por lo que sin ellos, el hospital no funciona y la calidad asistencial se ve mermada”, apostilla López.

Desde la Sección Sindical de CCOO advierten que, si este problema de falta de personal celador no se soluciona de inmediato, se va a agravar la situación de acumulo de sobrecarga, exponiendo a estos profesionales a riesgo de accidentes laborales o a generar nuevos problemas de salud o agravamiento de los que ya sufren, puesto que muchos de estos profesionales tienen una edad media elevada, con el consecuente riesgo de padecer problemas de salud, sobre todo, entre el personal que realiza esfuerzos físicos en la movilización de pacientes. “Ejemplo claro lo tenemos en la actualidad con 56 bajas por incapacidad laboral”, reitera el responsable sindical.

CCOO añade que, a esta falta de personal celador, se suman los inconvenientes surgidos con la entrada de la nueva empresa de ambulancias en Córdoba, puesto que han introducido cambios, siendo el personal de la empresa externa que traiga a un paciente desde su domicilio, o desde otro centro sanitario, el que debe subir al paciente hasta la habitación o servicio al que esté destinado, lo que ha provocado que se haya reducido la plantilla de celadores y celadoras del HURS que venían realizando dicha labor. “Lo que antes hacía un trabajador público, ahora lo hace uno de una empresa concertada privada. La privatización de la sanidad que promueven nuestros gestores sanitarios del HURS con directrices desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía”, critica José Antonio López.

López continua exponiendo que, “además, estamos a las puertas del invierno, cuando aumentan los procesos infecciosos y se dispara la demanda sanitaria, lo que se denomina alta frecuentación, y en lugar de contratar más personal, mermamos por debajo del mínimo de la plantilla necesaria”. “Nos encontramos con falta de personal celador en Radiología, Microbiología, Hematología, Quirófanos, plantas de Hospitalización del edificio General, Materno Infantil, Hospital Provincial, Urgencias, etc.”.

Por último, CCOO anuncia que si no se reconduce la decisión de la Dirección del Reina Sofía de no cubrir las bajas ni sustituir al personal que coja algún permiso retribuido durante las próximas fechas navideñas, no dudará en convocar movilizaciones.