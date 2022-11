¡Cámaras, filtros, acción! El Alcázar vuelve a iluminar y a sonar en la noche cordobesa

Desde este jueves, Instagram tiene un nuevo punto en el que se multiplican las fotos etiquetadas, el Alcázar de Córdoba. Tras prácticamente cuatro años cerrado al público por la noche, este jueves ha reabierto el espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba con un formato mucho más visual, en el que desde el primer minuto se han multiplicado los filtros, los posados, los selfies y las fotos etiquetadas por los propios visitantes.

El espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos ha renacido bautizado como Raíces y explotado por Naturaleza Encendida, de la empresa Let's Go, que ha sido la que ha ganado el concurso público. Y ha surgido sobre las raíces del anterior, pero con un punto más instagrameable: con muchísimas más luces, con más música, con un videomapping en la torre del Alcázar y hasta con una bruma artificial con aromas que hacía a muchos visitantes preguntarse: “¿Hay niebla hoy en Córdoba o esto forma parte del espectáculo?”.

“Ha tardado pero ha merecido la pena”, repetía la teniente de alcalde de Turismo Isabel Albás, responsable del contrato y de la reapertura de un espectáculo muy demandado por el sector con el objetivo ineludible de aumentar las pernoctaciones en Córdoba. “No ha sido un camino fácil, pero aquí estamos”, resumía el alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante la inauguración de Raíces. Ambos coincidían en que este espectáculo está llamado a ser importante “no solo a nivel nacional, sino internacional”.

Tras varios años sin espectáculo nocturno en el Alcázar, la puesta en marcha de Raíces en los jardines del monumento cordobés hará visitable el monumento a partir de ahora los siete días de la semana por la noche, buscando así una nueva oferta para cordobeses y turistas. Antes de su estreno, ya se han vendido más de 10.000 entradas para las próximas semanas.

En su estreno, los primeros visitantes han sido autoridades y representantes de entidades y colectivos de la ciudad. También los primeros en colgar sus fotos en las redes sociales, en posar en unos jardines multi iluminados o en las instalaciones audiovisuales que ocupan casi cada rincón de los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos.

El espectáculo se divide en cinco espacios sensoriales, en un guiño a la ciudad donde Fragancia es un homenaje a los patios en la que la fuente central simula una guitarra en la que se escucha una banda original de flamenco; en Pura Raza hay caballos de colores a los que se escucha galopar al ritmo de la zambra; en Estratos se proyecta un pequeño videomapping en el suelo, ese que tantas sorpresas arqueológicas arroja en Córdoba; Guadalquivir es un enorme río de molinos y puentes pero con rayos láser; y el Sueño del Califa un videomapping que muestra otra Córdoba sobre la torre del Alcázar.

La inauguración concluyó donde empezó, en el gran espacio que se abre entre los jardines y la Ribera, donde las decenas de asistentes comenzaron a compartirse las fotos de lo que es una nueva oferta turística para la ciudad.

Las entradas están a la venta en esta web a un precio de 12 euros. Habrá pases cada 15 minutos y el espectáculo completo durará entre 45 y 60 minutos, en el que los visitantes estarán acompañados por un guía que explicará la historia del Alcázar y el propio espectáculo.

El horario de lunes a viernes será de 20:00 a 22:15 y los fines de semana se amplía de 18:15 a 22:15. Habrá diez pases cada día laborable y los fines de semana se llegará a diecisiete.

