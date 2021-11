Cajasur activa una versión simplificada de su aplicación móvil

Cajasur ha puesto en marcha una versión simplificada de su aplicación móvil, que presenta una versión especialmente adaptada a personas que no están habituadas a las herramientas digitales, como las personas mayores, siendo una de las claves de esta versión el que cuenta con un menú de inicio rápido más visual.

Se denomina, según ha informado Cajasur en una nota, 'versión iniciación', y presenta las funcionalidades más frecuentes, como el acceso a las cuentas, a las tarjetas y recibos, o a la consulta del buzón de correspondencia. A esta versión de la app se accede a través de los ajustes de la aplicación.

Este nuevo formato tiene también un apartado de 'ayuda' que incluye una opción de llamada al servicio de 'Contact Center'. Sus usuarios encontrarán una sección de preguntas frecuentes, vídeos explicativos, así como la opción de contactar directamente con su gestor.

El objetivo del rediseño de la banca móvil responde a las expectativas de un número cada vez mayor de usuarios que optan por utilizar el móvil en su relación diaria con Cajasur.

Se da además la circunstancia de que el mayor ritmo de crecimiento en el número de usuarios de la 'app' se ha producido entre los particulares mayores de 65 años de edad, que se ha incrementado un 42 por ciento desde 2020.

