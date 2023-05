El C3A y la TBA21 buscan un tratamiento para los naranjos secos

La Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) están buscando un tratamiento para recuperar los naranjos ubicados en la parte exterior del centro, que se han secado tras la filtración de agua salada de una de las obras expuestas en una muestra de arte.

En declaraciones a este periódico, desde la TBA21 ha indicado que los naranjos secos, cuyo estado denunció el activista ecologista Pepe Larios, “tenían una afección previa que se ha agravado debido a la filtración de agua salada de los estanques que formaban parte de la obra de Helen y Newton Harrison en la exposición Futuros Abundantes”.

“Reconocemos nuestra responsabilidad de esta situación y estamos en vías de solución buscando tratamiento para los naranjos afectados y estudiando su reposición en caso de que sea necesario”, han señalado.

Además, han lamentado este accidente, que, según indica, “hace extremar medidas de precaución máximas y realizar protocolos más severos para próximas intervenciones artísticas en espacios naturales”.

