Se busca investigadora que aporte una mirada vanguardista al proyecto ‘¡Vives en una ciudad agrícola!’

El espacio creativo cordobés Plata, que dirigen el poeta Xavier Guillem y el comisario artístico Javier Orcaray, ha publicado una beca para contratar una investigadora que vincule su trabajo al proyecto iVives en una ciudad agrícola!, reconocido por la Fundación Daniel y Nina Carasso dentro de los quince nuevos proyectos de alimentación sostenible y arte ciudadano que subvenciona anualmente.

Esta convocatoria de ayuda a la Investigación para mujeres se llama Lubna, y busca a artistas, comisarias, activistas y en general cualquier investigadora que dedique su vida a prácticas que profundizan en el contexto presente desde una mirada crítica y creativa. Como novedad, su trabajo se enmarcará dentro del citado proyecto. Para ello, desde Plata advierten de que "más allá de una visión académica, nos interesan nuevas miradas y la transmisión de mensajes que cuestionen las narrativas oficiales".

"La convocatoria también pretende impulsar directamente la visibilidad de la mujer en las artes, especialmente aquellas que, tras construir un currículum interesante, se encuentran en una posición profesional injustamente débil en comparación con otras disciplinas", aclaran desde Plata, que pone plazo para el trabajo: el inicio de la beca es en el mes de abril y la formalización en otoño.

En este período la ganadora deberá pasar al menos un mes en Córdoba, en el que, según la convocatoria, se le ofrecerá alojamiento en habitación individual (30 días máximo) o 300 euros para alquiler. Los honorarios de la beca son de 1.500 euros mensuales y el plazo para concurrir termina el 10 de febrero.

Toda la información sobre el proceso está en el enlace: https://www.platalugar.org/archivo-agricola/lubna-coevolucion-grant-for-women

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!