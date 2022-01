Los bancos cierran 33 sucursales en Córdoba en un año

Los bancos cerraron 33 de sus sucursales en la provincia de Córdoba en un año, cerca de un 8% de las que tenían. A cierre de septiembre de 2021, en Córdoba había 390 oficinas, mientras que un año antes había un total de 423, según los datos del Banco de España consultados por Europa Press.

En el conjunto de Andalucía, el número de oficinas bancarias se sitúa a cierre de septiembre de 2021 en 3.486, lo que supone una reducción del 10,03% con respecto a las registradas a finales del mismo mes de 2020, según la última actualización del Banco de España, de forma que la región ya tiene menos que en junio de 1980, cuando había 3.509.

Los datos del Banco de España consultados por Europa Press establecen que se han cerrado 386 en un año, más de una por día. En el año anterior, de septiembre de 2019 al mismo mes de 2020, se cerraron 275, y en el mismo periodo anterior, 207.

Esta cifra actual de 3.486 oficinas, además de la más baja registrada desde junio de 1980, supone un descenso del 49,20% con respecto al máximo histórico de 7.085 sucursales abiertas en diciembre de 2008.

Por provincias, Almería pasa de 333 a 308; Cádiz, de 415 a 362; Córdoba, de 423 a 390; Granada, de 552 a 510; Huelva, de 248 a 231; Jaén, de 429 a 405; Málaga, de 708 a 613, y Sevilla, de 764 a 667.

Este recorte de oficinas se enmarca en el proceso de reestructuración que está llevando a cabo la banca y que incluye tanto un recorte en el número de sucursales como de empleos con el objetivo de recortar costes.

De esta forma, en el conjunto de España, Santander contaba a finales de septiembre con 975 oficinas, un 33,36% menos que en el mismo mes de 2020, después de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) pactado para 2.395 trabajadores y que supuso el cierre de 999 sucursales.

En BBVA se acordó aplicar un ERE para 2.935 personas y que incluía el cierre de 480 oficinas, mientras que CaixaBank pactó un ERE para 6.452 empleados con un plan de cerrar 1.534 oficinas tras la fusión con Bankia.

Por su parte, Banco Sabadell firmó en octubre un ERE que supondrá la salida de 1.605 empleados de la entidad y un plan para cerrar 320 oficinas y la conversión de 176 en cajas avanzadas.

Bankinter es la única entidad que no ha aplicado ningún proceso de reestructuración.

El Banco de España también recoge el cierre de oficinas por comunidades autónomas: Castilla y León fue la que registró una mayor caída en comparación con los datos de septiembre de 2020, al experimentar un descenso del 16,02%.

Le sigue Cataluña, donde el número de oficinas bajó un 15,53%, seguida de Galicia (-14,70%) y Canarias (-14,16%).

Precisamente, un artículo del Banco de España sobre la red de oficinas y cajeros en el país alertaba de que 1,2 millones de españoles no contaban a finales de 2020 con un punto tradicional de acceso a efectivo en su municipio, siendo Castilla y León la Comunidad con una cobertura menos amplia.

En este sentido, destacaba que Zamora (27,8% de la población sin acceso sobre el total de población de la provincia), Ávila (21%), Segovia (19,9%), Salamanca (18,7%) y Palencia (18,2%) eran las provincias que presentan menores ratios de población con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros.

