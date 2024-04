El Ayuntamiento de Córdoba respeta la decisión de aplazar la Cata de Vino al próximo otoño

El concejal de Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha señalado que el aplazamiento de la Cata del Vino Montilla-Moriles es “una decisión privada”, en la que el Ayuntamiento no tiene parte, si bien ha mostrado su predisposición a que se celebre el próximo otoño.

En conferencia de prensa, Urbano ha reconocido su sorpresa ante el cambio de fecha anunciado por el Consejo Regulador para la celebración de la Cata de vino en la ciudad, que, según asegura, se le comunicó el pasado lunes -un día antes de hacerse público-.

El edil ha añadido que, aunque la noticia les sorprendió, no cree que el aplazamiento vaya a afectar al Mayo Festivo. “Mayo está suficientemente completo como para que, si se nos cae alguna actividad o alguna cosa en Córdoba, pues no tengamos el problema de decir que nos hemos quedado cojos”, ha señalado Urbano, que ha reconocido “la importancia de la cata de vinos para la ciudad” y lamentó que no se vaya a celebrar en la fecha prevista.

En este sentido, ha mencionado una reunión previa con el gerente del Consejo Regulador, aproximadamente hace un mes y medio, donde se discutieron detalles sobre la cata y en la que, según Urbano, no se dio indicio alguno sobre la posibilidad de un cambio de fecha.

En cuanto a la posibilidad de que la cata se desarrolle en octubre, Urbano afirmó que es la fecha que les han manifestado los organizadores, y aseguró que el Ayuntamiento está activamente involucrado en el proceso. “Es una época muy buena para beber vino también”, ha dicho el edil, que ha añadido que tampoco han sido consultados sobre un posible nuevo emplazamiento distinto a la plaza de Toros, donde se celebró la cata en 2023.

La Diputación muestra su apoyo a la DO Montilla-Moriles tras la suspensión de la cata

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mostrado este miércoles su apoyo al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles tras aplazar la celebración de la Cata del Vino prevista inicialmente para este mes de abril, una decisión que ha considerado “muy inteligente”, a la vez que ha afirmado que “vamos a seguir trabajando con la DO” y “colaborando estratégicamente en el reforzamiento y el apropiamiento de los productos de Córdoba”.

Así lo ha expresado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas antes de inaugurar el IV Encuentro de Empleo y Emprendimiento de la provincia de Córdoba, Impulso 2024, donde ha detallado que la institución provincial “va a seguir trabajando con la DO” en “la puesta en valor de todos los productos que hace la provincia de Córdoba, porque son los mejores productos del mundo”.

En este contexto, el presidente ha señalado sobre una posible vuelta de la cata a la sede de la institución provincial, lugar donde se celebraba tradicionalmente este evento antes de su traslado a la Plaza de Toros, que es algo que “tiene que decidir la DO” y no la Diputación, que se limita a colaborar, igual que hacen el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía.

La explanada de la Diputación, en la que actualmente se llevan a cabo trabajos arqueológicos, “depende de un informe de Cultura”, ha explicado Fuentes, quien ha hecho hincapié en que “no quiero que nadie piense que la cata depende de la Diputación”, pues le parece “un comentario un poquito frívolo”.