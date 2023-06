La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvia y tormentas para este viernes en toda la provincia de Córdoba. Además, ha añadido acumulados de 20 mm en una hora.

Dicho aviso afecta a todas las comarcas - Sierra, Pedroches, Campiña y Subbética- y estará activado desde las 12:00 hasta las 19:59 de este viernes.

La probabilidad que la Aemet ha estimado oscila entre el 40% y el 70%.

Para la jornada de hoy, la agencia prevé cielos nubosos, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas por la tarde, más probables en las sierras, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Temperaturas con pocos cambios o máximas en descenso. Vientos variables flojos con intervalos de componente sur por la tarde. En la capital, las máximas serán de 28 ºC y las mínimas, de 15 ºC.

