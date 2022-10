Dos aspirantes se presentan a las primarias de Podemos para ser el candidato a las municipales en Córdoba

El candidato de Podemos para aspirar a la Alcaldía de Córdoba se elegirá entre los dos aspirantes que inicialmente han presentado su candidatura para las primarias internas de la formación morada en las que se votará a quien liderará la lista y también al resto de integrantes de la candidatura para las elecciones de mayo de 2023. Durante este viernes 14 de octubre sigue abierto el plazo para subsanar errores de estas preinscripciones.

En el plazo abierto del 10 al 12 de octubre por Podemos para la presentación de preinscripciones de candidaturas individuales para ser cabeza de la lista, han formulado su candidatura dos aspirantes: Iván Fernández y Adrián Valenzuela. Aunque inicialmente aparecían otras personas en la web de las primarias para Córdoba de la formación morada, en este día establecido para subsanación de errores se ha comprobado que la aparición de las otras personas se hizo por error, según han confirmado a este periódico fuentes de la formación y aparece ya corregido en la web de las primarias. Para engrosar el resto de la candidatura se han presentado un total de 26 personas.

Según la información expuesta por los candidatos en las primarias de Podemos, Iván Fernández Olivares (Córdoba, 1997) es graduado en Historia y experto en Archivística por la Universidad de Córdoba. En la actualidad estudia el Máster en Formación del Profesorado, mientras compagina trabajos temporales. Milita en Podemos desde 2015, desde sus inicios en el círculo Poniente. Desde 2019 forma parte del equipo dinamizador de mi círculo, primero en comunicación y en la actualidad en organización. Ese mismo año ya fue integrante de la candidatura municipal para el Ayuntamiento de Córdoba y desde ese momento ha colaborado con el grupo municipal y es representante titular en la Junta Municipal del distrito Noroeste.

Por su parte, Adrián Valenzuela Motiño también tiene 25 años, militante de Podemos desde sus inicios, actualmente en el círculo de Poniente, es Técnico Superior en Transporte y Logística,. Actualmente está terminando el ciclo Superior de Comercio Internacional. De la barriada de Villarrubia, es presidente de su asociación de vecinos y está implicado en el movimiento vecinal de la ciudad, perteneciendo al Consejo de Distrito de Villarrubia. Ha participado en varios colectivos del ámbito educativo, de la sanidad, fijando sus acciones en la justicia social.

A partir de ahora, el calendario previsto por Podemos para sus primarias establece el plazo del 15 al 17 de octubre para que los candidatos presenten sus avales personales y colegiados. El censo se cerrará al final del día 18 de octubre y el 19 de octubre se registrarán las listas que se presenten, publicándose el día 22 provisionalmente, con la jornada del 24 de octubre para subsanar errores en listas y candidaturas.

El 27 de octubre se publicarán las listas y candidaturas definitivas y desde el 28 de octubre al 3 de noviembre tendrán lugar las votaciones telemáticamente. El 4 de noviembre se conocerán los resultados, la persona que opte a la Alcaldía de Córdoba por Podemos y quienes le acompañarán en la lista electoral para las municipales de mayo de 2023.

