Asaja Córdoba premia a Juan Carlos I “por su apoyo al mundo rural”

Asaja Córdoba ha comunicado este viernes su decisión de conceder al rey emérito, Juan Carlos I, “la más alta distinción honorífica de esta organización agraria”, un cordobán con la imagen de Asaja. Asimismo, Asaja “se felicita de que Su Majestad haya aceptado este reconocimiento” de una entidad que representa a miles de titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales.

Los motivos por los que Asaja concede este galardón a Juan Carlos I, “son más que sobrados, pues ninguna persona como Su Majestad ha apoyado tanto al mundo rural en todos sus ámbitos”, según aseguran en un comunicado.

Argumentan ese apoyo en, “primero al restablecer la democracia en nuestro país e impulsar la vocación europea de España que facilitó la entrada de nuestro gran país en la actual Unión Europea, aspecto esencial para el desarrollo y modernización de las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas, y de las industrias agroalimentarias”, reza el escrito de la organización agraria.

Y, en segundo lugar, añaden, “por su público apoyo a la fiesta nacional y a la caza, pilares básicos para la generación de empleo y actividad económica en las zonas rurales, así como una de las mejores herramientas para luchar contra uno de los graves problemas de nuestros pueblos como es el despoblamiento”.

Por todo ello, “dadas las complicadas circunstancias actuales que dificultan una entrega presencial, Asaja Córdoba quiere hacer público este reconocimiento a Su Majestad por su gran labor durante su reinado”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!