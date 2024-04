Aquasierra busca socorristas para la próxima temporada

El parque de atracciones acuáticas Aquasierra, en Villafranca de Córdoba, está buscando socorristas para la próxima temporada. Este proceso de selección de personal lo ha comunicado la empresa, que se encuentra ya preparando la próxima temporada.

Para este puesto, el parque busca socorristas que cuenten con formación específica en el puesto. Además, emplaza a los interesados a contactar con la empresa para conocer más detalles del mismo.

Y para los que se lo pregunten: aún no hay fecha de apertura dado que Aquasierra la suele comunicar a finales de abril o entrado el mes de mayo. El año pasado, la empresa decidió adelantar la apertura del parque debido a las altas temperaturas registradas en Córdoba. Así, este enclave de ocio y diversión abrió sus puertas el 17 de junio, una semana antes que en 2022. Un año antes, en 2021, el parque no abrió hasta el 1 de julio.

Quienes quieran participar en el proceso de selección de personal abierto deberán mandar su currículum a la dirección de email aquasierra@aquasierra.es

