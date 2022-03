Aplicación práctica de asignaturas en el aula para entender el recibo de la luz y la transición energética

Que el precio de la electricidad, los combustibles, el gas y otras energías está en boca de todo el mundo y llena telediarios, periódicos e informativos de radio, es una realidad. Pero, ¿la ciudadanía está formada desde el colegio para conocer cómo funciona, por ejemplo, el sector eléctrico que luego tanto influye en su bolsillo? ¿Si no se entiende un problema, cómo se puede solucionar? Bajo esas premisas y cuestiones, un centro educativo de Córdoba desarrolla un proyecto piloto en el que el alumnado aplica en la práctica asignaturas comunes como las Matemáticas o la Física para comprender y resolver, entre otras cuestiones, los enigmas del mercado eléctrico y el futuro de la transición energética que se avecina.

El proyecto educativo, bajo la plataforma Zynergic Education, es una herramienta con la que trabajan actualmente un colegio en Alicante, otro en Madrid, varios en Europa y el colegio Mercedarias de Córdoba, según ha explicado su directora, María Eugenia Reina, a este periódico. 'Transición Energética y el Cambio Climático' es la temática que protagoniza este aprendizaje, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el horizonte. Y esa teoría, es la que se lleva a la práctica en las aulas de este colegio cordobés con la ayuda de las asignaturas comunes y los problemas del mundo real.

“Con esta plataforma combinamos las asignaturas de toda la vida como Matemáticas o Física y aplicamos lo aprendido en problemas del sector energético”. Así, en el colegio Mercedarias de Córdoba, se apostó por innovar con este proyecto piloto y “como colegio pionero, los alumnos de 2º y 3º de ESO están utilizando esta plataforma para dar clase sobre temas teóricos como Energía, Electricidad y Funciones”. Con ello, aseguran, desde el aula “están solucionando desafíos prácticos sobre el coste de la energía y paneles solares, entre otros”.

Con una experiencia en el uso de esta herramienta que ya lleva dos meses en el aula -explica la directora-, asuntos como el cambio climático o, en los últimos tiempos, el precio de la electricidad, dejan en evidencia que el sector eléctrico o la transición energética son claves para el presente y el futuro. Y aprender desde el aula sobre todo ello, también, explican los promotores de esta iniciativa.

Así, con este método buscan que “cada alumno sea capaz de tomar sus propias decisiones y que cuando vean una noticia en la televisión sean capaces de entenderla”. Se trata, en definitiva de “darles el conocimiento necesario para que desarrollen su propio punto de vista y con criterio propio”, aprovechando lo aprendido en clase para aplicarlo directamente al mundo real.

Conceptos teóricos, formación sobre sostenibilidad y energía, y ejercicios que combinan asignaturas se dan la mano con desafíos transversales con impacto en la vida real, llevando el aprendizaje al día a día de los sectores energéticos y la transición hacia un futuro sostenible.

Zynergic Education es un proyecto impulsado por Lanzadera, una iniciativa emprendedora que busca proyectos y startups de todo tipo en distintos sectores. Actualmente, se encuentra en la Fase START y su objetivo es validar, con este desarrollo en los colegios, la idea en un entorno real, como son las aulas de estos centros educativos.

