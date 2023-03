Anne Germain, la mujer que afirma hablar con los muertos, ofrecerá una sesión en Córdoba bajo la sombra del fraude

La médium Anne Germain saltó a la fama en 2010, cuando Telecinco llevó a la parrilla televisiva el programa Más allá de la vida en el que invitados famosos y anónimos escuchaban mensajes en voz de la británica que, supuestamente, eran enviados por familiares fallecidos. Se emitieron 26 programas y en 2012 Germain desapareció de la pantalla entre seguidores y detractores que le acusaban de estafadora, una sombra que sigue hasta día de hoy.

Uno de los asistentes a este programa fue el cordobés Antonio Gala, que se mostró escéptico durante la sesión. Una vez cancelado el programa, Germain continuó con sus sesiones espirituales privadas y públicas con las que se recorre España. Este domingo, la médium estará a las 19:00 en el Hotel Exe Las Adelfas en una sesión colectiva previo pago de 25 euros.

Durante la sesión, Germain hablará de qué es lo que ocurre cuando fallecemos y luego dará algunos mensajes entre los miembros del público según los espíritus le indiquen, apuntan desde la organización.

Pese a las opiniones enfrentadas entre quienes defienden y critican a Germain, la Sociedad Científica de Investigación Psíquica (SCIP) ha sido la única entidad que se ha manifestado al respecto, entregándole el pasado 2019 el Certificado de Autenticidad por demostrar sus facultades psíquicas y mediumnicas. Para ello se realizaron dos intervenciones de más de ocho horas cada día y a las que asistieron miembros del equipo de investigación y del equipo de análisis científico de la SCIP.

