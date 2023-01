Abre en San Lorenzo un centro de acogida que busca promover la convivencia entre refugiados y vecinos del barrio

En Arroyo de San Lorenzo, 19, un centro puesto en marcha por la asociación Córdoba Acoge lleva medio año ofreciendo un hogar a las personas solicitantes de protección internacional, también llamadas refugiadas, que llegan a la provincia. Este sábado, la organización abrirá el centro a los vecinos del barrio para que conozcan qué se hace en el edificio y para fomentar la convivencia intercultural entre todos.

Este es uno de los dos centros que Córdoba Acoge tiene en la capital. Hasta el año pasado, la asociación hacía su actividad en Alcolea, pero decidió mudarse a este barrio de Córdoba para facilitar su trabajo. Además del ubicado en Arroyo de San Lorenzo, destinado a hombres y apodado como El patio, 19, la entidad tiene otro en la calle Escañuela en el que se alojan madres con menores.

Según explica Enrique Garcés, de Córdoba Acoge, el centro social es aún desconocido no solo por vecinos de San Lorenzo, sino por la población en general. Para romper con ello, la jornada de convivencia de este sábado ofrecerá a la ciudadanía una oportunidad parpa acercarse al centro ya que el segundo objetivo de la asociación es dotarlo de “contenido intercultural aprovechando la idiosincrasia de Córdoba”, donde el tejido asociativo es muy potente. El acto comenzará a las 13:00 y se elaborará una comida intercultural. Como acto simbólico, todo aquel que lo desee puede donar plantas o semillas con las que engalanar el patio, en consonancia con la tradición floral del barrio de San Lorenzo.

En El patio, 19 residen actualmente 33 hombres procedentes de cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. La ayuda que Córdoba Acoge les facilita pasa dos fases. La primera es ofrecerle un techo en el que vivir durante un año y medio. Una vez que la persona refugiada se ha adaptado a la ciudad, la asociación le ayuda a adquirir autonomía para encontrar viviendas de alquiler y un empleo.

Actualmente, las asociaciones que facilitan en Córdoba centros de acogida para refugiados son Córdoba Acoge, Cruz Roja, Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC) y Asociación Católica Española de Inmigrantes (ACCEM).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!