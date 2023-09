Casi el 90% de los avisos por maltrato infantil en Córdoba son por casos graves

Casi el 90% de las comunicaciones y avisos que recibió en la Oficina del Defensor durante el pasado año sobre casos de maltrato infantil en la provincia de Córdoba durante el pasado año, se referían a casos graves.

El Informe Anual Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía 2022, que se acaba de dar a conocer, muestra que Córdoba fue la provincia andaluza donde es mayor el peso de los casos graves de maltrato. En concreto, supusieron el 87,8% de las comunicaciones en este ámbito, mientras que el 12,2% se referían a casos de maltrato considerados leves o moderados.

Los datos señalan que los avisos por caso de maltrato infantil el pasado año en Córdoba se distribuyeron entre un 37,1% en el que hubo maltrato físico, un 55,8% donde hubo maltrato emocional, un 73,1% donde se produjo negligencia y un 2,5% con violencia sexual, sin que sean excluyentes entre sí, puesto que en un mismo caso se pueden dar dos tipos o más de violencia hacia los menores.

Las notificaciones que se realizaron en Córdoba el pasado año sobre casos de maltrato infantil supusieron el 8,9% del total de toda Andalucía. En la comunidad autónoma, del total de comunicaciones relacionadas con maltrato infantil derivadas a las delegaciones territoriales, un 79,4% estaban referidas a casos de maltrato grave y un 20,6% a casos de maltrato leve o moderado.

En Andalucía, en 2022, el Sistema de Maltrato Intrafamiliar (SIMIA) registró 12.048 notificaciones sobre maltrato intrafamiliar, lo que supone un incremento del 28,9% respecto al año 2021 (9.346 notificaciones). Un 50,3% de las notificaciones estaban referidas a chicos y un 49,7% a chicas; según edad, la mayoría de notificaciones hacían referencia a niños y niñas de primera infancia, entre los 0 y los 5 años (28,5%), seguidas de aquel porcentaje referido a niñas y niños de 10 a 13 años (27%).

Málaga (22,9%), Sevilla (20,9%) y Granada (12,3%) son las tres provincias de las que proceden un mayor número de notificaciones. Huelva (5,7%) y Jaén (8,1%) son las provincias que han registrado menos notificaciones, según indica el informe de la Defensoría.

Del total de notificaciones recepcionadas, un 53,1% fueron valoradas como maltrato grave y un 46,9% como leve/moderado. En cada notificación se recoge de uno a cuatro tipos distintos de maltrato, en 2022, la negligencia (84,7%) y el maltrato emocional (78,5%) son las tipologías más notificadas. Un 31,8% de las notificaciones de maltrato recogidas en SIMIA hacen referencia a abuso sexual.

Durante el año 202210, se han registrado 3.385 llamadas sobre posibles casos de maltrato infantil, un 70,7% del total de las llamadas recepcionadas en este número, supone un incremento del 9,7% respecto a 2021 (3.086 llamadas referidas a maltrato infantil). Un 87,2% de estas llamadas se derivaron a las delegaciones territoriales. Se vieron afectados 4.774 menores de edad en toda Andalucía.

