Solo un 3,8% de los cordobeses utilizan la bici para desplazarse

Los cordobeses prefieren desplazarse en otros medios de transporte antes que en bici, ya que tan solo un 3,8% elige este vehículo para moverse por la ciudad. Así lo señala el estudio Hábitos y Actitudes de la Población Andaluza Ante el Deporte 2022, publicado por la Junta de Andalucía.

La provincia donde más utilizan la bici es Sevilla, con un 20,4%, seguida de Málaga, con un 17,5%; y de Huelva, con un 16,8%. Por debajo lidera el ranking Córdoba, adelantada por Cádiz, con un 7,4%. Por edad, aquellos que más se desplazan en bicicleta son las personas de entre 45 a 65 años. Por sexo, los hombres corresponden a un 68,4% del total.

Pero caminar tampoco es una elección muy frecuente entres los cordobeses para desplazarse, ni como actividad física, ya que el estudio de la Junta refleja que solo el 37% de los residentes en Córdoba optan por esta opción. Le siguen Huelva, con un 41%, y Cádiz, con un 42,5%. Por el contrario, donde más pasean o caminan como actividad física es en Granada, provincia en la que el 70,4% de los encuestados lo hace.

Este estudio recoge también otros datos, como las impresiones que los habitantes de las distintas provincias recogen de sus instalaciones públicas, con quién practican deporte, los motivos por los que abandonan esta actividad física o el dinero que destinan mensualmente a esta.

En cuanto al tipo de deportes que los andaluces practican, en Córdoba, un 58,3% prefiere modalidades como la gimnasia de mantenimiento, el aeróbic, yoga o pilates, siendo con este porcentaje los que más eligen estas opciones frente al resto de provincias. En cambio, lo que menos se practica en la provincia cordobesa es el senderismo (2,7%), la carrera a pie (4,3%), y el ciclismo (7,7%).

El documento recoge también información sobre el gasto medio destinado a la actividad física en las distintas provincias. Mensualmente, Córdoba es la que menos dinero destina al deporte, tan solo 25,99 euros. Casi el doble destinan en Málaga, que es la que invierte una mayor cantidad de dinero, 59,23 euros al mes. No obstante, lo más común es que el gasto mensual ronde los 30 euros, ya que en Almería gastan 35,33 euros, en Jaén, 34,30; en Granada, 32,34 euros, y en Cádiz, 33,75. Tan solo lo supera, además de Málaga, Sevilla, donde sus residentes pagan de media 40,24 euros para practicar deporte.

Sin embargo, los cordobeses son los que más satisfechos están con sus instalaciones públicas deportivas, puntuadas con notas superiores al 3,9 en todos los aspectos -siendo la máxima puntuación un 5-. Lo que más satisface a estos deportistas son que las instalaciones son accesibles y se puede llegar fácilmente, con un 4,3. También con la misma nota puntúan la adaptación a personas con algún tipo de discapacidad y su satisfacción con los horarios y días de apertura.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!