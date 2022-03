Más de 22.000 cordobeses viven en el extranjero, la cifra más alta jamás registrada

22.054. Ese es el número de cordobeses que residen actualmente en el extranjero, según los últimos datos del padrón municipal correspondientes a este mismo año 2022 y que ha divulgado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ésta es, además, la cifra más alta de cordobeses residiendo en el extranjero jamás registrada, según los datos del INE.

Por ejemplo, en el año 2009, el INE informó de que eran 15.078 los cordobeses que residían de manera estable en algún país del extranjero. En el año 2017, y por vez primera, se superaron los 20.000 cordobeses residiendo fuera de España. Estos datos crecieron de manera notable a partir de la crisis económica que se desató en el año 2012. La falta de trabajo llevó a muchos jóvenes a emigrar. En esta ocasión, y a diferencia de los años sesenta, la mayoría no lo hizo a otras zonas de España, sino sobre todo al extranjero, principalmente al Reino Unido.

En el último año, la cifra de cordobeses que se han marchado ha aumentado en prácticamente 400 personas. En 2021, según el INE, eran 21.667 los residentes en otros países. En 2020 la cifra era de 21.469. Durante el año de la pandemia se frenó la emigración. La clave estuvo especialmente en el cierre de fronteras. La salida de cordobeses ha vuelto a crecer en estos años.

El número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero alcanzó los 2.742.605 a 1 de enero de 2022, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Esta cifra supone un incremento del 3,3% (87.882 personas) respecto a los datos a 1 de enero de 2021. Por continente, el 59,0% de las personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 37,2% en Europa y el 3,8% en el resto del mundo. Los mayores aumentos de inscritos durante el año 2021 se dieron en Europa (45.313 más) y América (36.948 más). En términos relativos, los mayores incrementos se produjeron en África (8,5%) y Asia (4,8%).

El 15,5% de los inscritos en el PERE a 1 de enero de 2022 tenía menos de 16 años, el 62,3% tenía de 16 a 64 y el 22,2% tenía 65 o más años. Por continente, el 49,1% de los menores de 16 años residía en Europa y el 43,3% en América. En el grupo de edad de 16 a 64 años, un 57,3% residía en América y un 39,1% en Europa. En cuanto a los mayores de 65 años, el 74,6% tenía fijada su residencia en América y un 23,5% en Europa.

Los países extranjeros en los que residían más personas de nacionalidad española a 1 de enero de 2022 eran Argentina (480.159), Francia (290.033) y Estados Unidos de América (183.003).

