Se vende casa con portada gótica por 11.000 euros

Torrecampo es uno de esos pueblos del norte de la provincia de Córdoba que está perdiendo población de manera muy acelerada. En el padrón del año 2020 constaba que en el municipio seguían viviendo 1.040 personas. En 1996 la población era casi de 1.500 vecinos. Las previsiones, además, no son nada halagüeñas ya que más de un tercio de la población de Torrecampo tiene más de 60 años.

Una de las consecuencias de la despoblación de estos municipios es el abandono de su casco urbano, histórico y muy rico, como el caso de Torrecampo. De hecho, es una de las siete villas históricas de Los Pedroches, un lugar señorial que sigue conservando un patrimonio urbano importante.

El blog Solienses, que lleva años luchando por la conservación del patrimonio histórico de la comarca, ha descubierto que una de las grandes casas, con una portada gótica, de esta importante villa de Los Pedroches acaba de salir a la venta por un precio irrisorio: 11.000 euros.

La casa solariega está en manos privadas y lleva años en venta, sin éxito alguno. La vivienda, que está en el portal MilAnuncios, tiene más de 200 metros cuadrados pero su estado es ruinoso. Desde sus ventanas, asegura Solienses, se ve el cielo. La techumbre se ha venido abajo. El promotor que la adquiera, no obstante, tiene la particularidad de una fachada gótica datada, al menos, en el siglo XVI. "Se conserva bien la fachada principal donde está la piedra y la trasera que da a la otra calle, es un solar que se tiene que descombrar", relata el anuncio. "La fachada da a la calle Real y la trasera a la calle Callejón del Mudo", detalla.

La mayor parte de las fachadas y dinteles de granito de Torrecampo proceden de grandes casas señoriales y casi todas se levantaron entre los siglos XV y XVI, los años de esplendor de la villa. En esos siglos, Torrecampo fue sometida a un proceso de embellecimiento por parte de sus vecinos, que habían conseguido convertirse en villa y dejar de depender de la vecina Pedroche.

Muchas de esas fachadas siguen estando bien conservadas, pero otras corren el riesgo del abandono. Por 11.000 euros se puede adquirir una casa con una de ellas.

