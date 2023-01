Un segundo premio de 'El Niño' se ha vendido en un bar de Dos Torres

Como si de un partido de fútbol se tratase, la tecnología ha rectificado el resultado inicial. A última hora de la tarde, la web de Loterías y Apuestas del Estado actualizó los datos y apareció un segundo premio del sorteo extraordinario de 'El Niño' vendido en la provincia de Córdoba, que a esa hora era, supuestamente, la única de Andalucía que no había repartido suerte en ninguno de los dos sorteos navideños.

La Lotería del Niño también regatea a Córdoba, única provincia andaluza sin premio

Más

Según los datos de la web, un décimo vendido en un terminal con el número 18918 se ha vendido en el Bar La Cueva, ubicado en la calle San Roque, 17, de la localidad cordobesa de Dos Torres. El Segundo Premio, de 750.000 euros por serie, le va a reportar a un cliente de este establecimiento 75.000 euros.

¿De quién se trata? Es un misterio. A la hora de la comida, el propietario de La Cueva no sabía ni siquiera que había vendido un décimo, cuando ha sido contactado por Cordópolis. “No me digas, no tengo ni idea, no nos han llamado. Me estás dando una alegría muy grande”, soltaba el propietario, que ha tenido que salir del establecimiento en pleno servicio de almuerzo para atender al periódico.

Efectivamente, en el Bar La Cueva tiene un terminal, aunque desconoce quién ha podido ser el vecino (o forastero) agraciado. “Ha podido ser cualquiera”, decía. “La verdad es que empezar el año repartiendo alegría es ya una alegría muy grande para nosotros”, comentaba antes de volver al tajo el propietario del Bar La Cueva, el local que ha roto el malfario que parecía asociar a Córdoba y los sorteos navideños estas navidades.