La Lotería del Niño también regatea a Córdoba, única provincia andaluza sin premio

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' también ha pasado de largo por Córdoba, que hace años que no vivía unas navidades con tan poca suerte vendiendo premios de la Lotería Nacional. Así, este 6 de enero se ha repetido y, al igual que el pasado 22 de diciembre, no se ha vendido ni un premio de 'El Niño' en Córdoba, única provincia de Andalucía en la que no se ha vendido ni un décimo galardonado de la lotería navideña.

El sorteo ha arrancado este viernes a las 12:00. Este año, 'El Niño' ha repartido este 2023 un total de 700 millones de euros. El Primer Premio ha sido de 2.000.000 de euros por serie; el Segundo Premio, de 750.000 euros por serie; y el Tercer Premio, de 250.000 euros por serie. Además, hay 20 premios de 3.500 euros y otros 1.400 premios de 1.000 euros por serie, entre otros.

El primero en salir fue el Tercer Premio, que fue para el 18918, y se fue a Valencia, Sevilla y Lugo. El Segundo Premio, mucho más repartido, fue para 72289. El gordo de El Niño se ha cantado a las 12:15, y ha sido para el número 89603, que se ha vendido en Girona.

Los cordobeses buscaban resarcirse con El Niño del vacío que dejó la Lotería Nacional. Sin embargo, y como diría un clásico, tampoco es que hubiera muchas papeletas para que toque. El Gordo de El Niño tan solo ha caído dos veces en Córdoba: en 1964 y en 1997. La última vez, hace 26 años. La penúltima, casi 60. La probabilidad está ahí. Los precedentes, también.

Los cordobeses se jugaban en el sorteo de este viernes más de diez millones de euros en participaciones. En total, cada cordobés se juega una media de 13 euros en este sorteo. Son unos cuatro euros más que en el año 2021, según los datos que maneja Loterías y Apuestas del Estado. En toda la provincia se han vendido algo más de 50.000 billetes de lotería.

Tras 'El Gordo' y 'El Niño', se ha arbitrado una tercera oportunidad. Será el próximo día 14 de enero de 2023 a las 13:00, y ha sido bautizado como el sorteo especial de Invierno. La emisión es de 10 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. El total de la emisión es de 150.000.000 de euros. En total se distribuirán en premios 105 millones de euros de euros. Habrá un Primer Premio de 1,5 millones por serie, un segundo de 300.000 euros y un tercero de 150.000 euros.