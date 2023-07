Un proyecto busca facilitar la conciliación en pueblos de Córdoba con actividades para cuando los menores no estén en clase

La Diputación de Córdoba tiene previsto poner en marcha para el próximo curso escolar el proyecto Banco de tiempo por la corresponsabilidad, que en esencia busca la conciliación familiar y social en 74 municipios de Córdoba mediante la puesta en marcha de actividades extraescolares -dirigidas especialmente al apoyo en la realización de las tareas educativas- y deportivas.

Los municipios elegidos responden todos a una misma casuística: su población es inferior a los 20.000 habitantes. Dentro de esa horquilla, la Diputación ha incluido pueblos de las seis comarcas, donde los beneficiarios serán menores de 16 años.

El programa Banco de tiempo por la corresponsabilidad, licitado por 437.643,66 euros -IVA incluido-, se deberá desarrollar en siete meses, de septiembre de 2023 a marzo de 2024, siempre y cuando el trámite administrativo permita cumplir con esta fecha de inicio. De no ser así, el tiempo de ejecución empezará a contar desde la fecha de la firma del contrato.

El programa se llevará a cabo en los 74 municipios y ELAS de la provincia de Córdoba menores de 20.000 habitantes, estableciéndose una sede en cada una de las comarcas.

Montoro (Alto Guadalquivir): para Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río, Villafranca de Córdoba y Algallarín.

Montemayor (Campiña Sur): para Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, La Guijarrosa, La Rambla, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Monturque, Moriles, San Sebastián de los Ballesteros y Santaella.

Pozoblanco (Los Pedroches): para Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Viso, Fuente la Lancha, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.

Priego (Subbética y Guadajoz campiña este): para Almedinilla, Benamejí, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente-Tójar, Iznájar, Luque, Palenciana, Rute, Zuheros, Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya, Valenzuela y Castil de campos.

Peñarroya (Valle del Guadiato): para Belmez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba.

Posadas (Valle del Guadalquivir): para Almodóvar del Río, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Victoria, Posadas, Ochavillo y Encinarejo.

El primer lote de este contrato hace referencia al programa de actividades extraescolares mediante el cual los monitores ayudarán a los menores a realizar las tareas diarias de las materias escolares y/o resolver dudas. Además de ello, la tipología de otras actividades a realizar incluye manualidades, juegos de mesa, de conocimiento, de autoestima o cooperativos; teatro, canciones y cuentacuentos. Este programa se llevará a cabo por las tardes de lunes a jueves.

Aunque el proyecto está dirigido a todos los menores de menos de 16 años empadronados en los municipios seleccionados, estos no deberán tener necesidades educativas especiales, ni lingüísticas, ni dificultades de aprendizaje de lectoescritura o de cálculo, ya que ello implicaría la intervención de personal específico.

Por otro lado, la empresa adjudicataria deberá preparar, coordinar y desarrollar un programa de actividades multideportivas, con el objetivo de facilitar y coordinar la práctica deportiva de los menores. Estas se realizarán los sábados, en horario de mañana y tarde, o los domingos por la mañana. Tanto estas actividades como las extraescolares se llevarán a cabo en espacios públicos municipales.

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 14 de julio a las 23:59.

