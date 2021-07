Proponen la creación de un centro provincial de recogida de animales abandonados

El portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Córdoba, Miguel Castellano, ha adelantado que su grupo eleva este miércoles al Pleno de la institución provincial una propuesta para la creación de un centro de recogida de animales abandonados, así como la puesta en marcha de una campaña de concienciación que "nos acerque al sacrificio cero".

En este sentido y en una nota, Castellano ha calificado de "alarmante" la estadística que apunta a una media de tres animales abandonados cada cinco minutos en España. Por ello, Cs pretende que el resto de formaciones que componen la corporación apoyen la iniciativa de "impulsar" desde la propia Diputación el citado centro de provincial de recogida de animales abandonados.

Además de este centro, la formación naranja pedirá al equipo de gobierno de la Diputación la elaboración de un estudio donde se compare los resultados de animales abandonados, recogidos y sacrificados en los últimos años con el fin de evaluar los resultados. Todo ello, acompañado de una campaña de sensibilización mediante redes sociales, medios de comunicación y cartelería para reducir el número de sacrificios animales, así como una reunión con municipios menores de 20.000 habitantes para plantear actividades de concienciación.

La formación naranja admite en cualquier caso que la Diputación ha presentado en ediciones anteriores campañas de concienciación, si bien, según ha apuntado Castellano, "no podemos conocer su efectividad si no medimos los resultados, de ahí que propongamos que se haga un seguimiento anual". El objetivo "no es otro que la Diputación de Córdoba esté a la vanguardia liderando la defensa de los animales".