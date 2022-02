El Pleno de la Diputación aprueba por unanimidad la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, ha aprobado este miércoles con la unanimidad de todos los grupos políticos (PSOE, IU, PP, Cs y Vox) gran parte de los asuntos incluidos en el orden del día y que hacían referencia a puntos relacionados con la gestión de la propia institución y su colaboración con los ayuntamientos, destacando la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones.

En este sentido y en declaraciones previas a los periodistas, el portavoz del Grupo Provincial del PSOE en la institución provincial, Esteban Morales, ha hecho referencia a que "este consenso no solo incluye a la parte de gestión, sino también a las mociones presentadas por el resto de grupos donde se ha realizado un esfuerzo, en la mayoría de ellas, por llegar al acuerdo".

Morales ha remarcado, además, que "se ha aprobado la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones de esta Diputación, un documento que tiende a mejorar la gestión pública de los recursos, una gestión con la que se persiguen objetivos tales como la creación de empleo, la mejora de infraestructuras, el apoyo a los gobiernos locales o la alineación con políticas contra el despoblamiento".

"No se puede obviar que a lo largo de un presupuesto estamos desarrollando cerca de 73 millones en concurrencia competitiva y tenemos cinco millones en subvenciones directas que tendrán que pasar por lo contenido en este Plan", ha añadido Morales.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Provincial del PSOE ha explicado que "se ha procedido a una modificación de crédito que va a repercutir en tres ayuntamientos (Obejo, Nueva Carteya y Luque), permitiendo el avance de tres infraestructuras propias que necesitaban nuestro apoyo; además de unos 400.000 euros aproximadamente, que irán destinados a un programa de economía baja en carbono".

Por su parte, el portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida en la institución provincial, Ramón Hernández, ha valorado la aprobación, también por unanimidad, "del convenio de colaboración entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y la Diputación para el desarrollo conjunto del Servicio de Atención Especializada en Régimen Residencial para personas con discapacidad en situación de dependencia".

Hernández ha puntualizado que "el objetivo es poder seguir ofreciendo los recursos, acciones y prestaciones apropiadas a las necesidades de este colectivo, todo ello mediante la colaboración efectiva entre ambas entidades".

"Se trata de regular las relaciones entre la agencia y esta institución para el desarrollo conjunto del servicio de atención residencial para personas con discapacidad en la Residencia Santa María de la Merced, para un total de cuatro plazas para personas gravemente afectadas por discapacidad intelectual", ha concluido Hernández.

En otro orden de cosas, el portavoz del grupo del PSOE ha informado de que el Pleno ha aprobado un texto de apoyo a los trabajadores del sector de la limpieza de los hospitales cordobeses. Según Morales, "desde esta institución somos conscientes del enorme trabajo que realiza este colectivo, un trabajo esencial para la buena marcha del Servicio Andaluz de Salud en Córdoba, como garantía de seguridad e higiene en los centros hospitalarios, de sus pacientes y profesionales".

"El objetivo de este texto es instar a las partes, especialmente a la patronal, para que vuelvan a la mesa de negociación del convenio colectivo hasta alcanzar un acuerdo", ha apostillado Morales.

En relación con la aprobación del Manifiesto Institucional del Día Internacional de las Mujeres '8M', el portavoz del Grupo de Izquierda Unida ha puesto de manifiesto que "se trata de un documento consensuado por las ocho diputaciones andaluzas, que no puede incluirse como declaración institucional debido a la falta del voto favorable de uno de los grupos políticos", en concreto, Vox.

