Las patronales agrarias se desvinculan de las tractoradas que buscan paralizar Córdoba

Las organizaciones agrarias se desvinculan de las tractoradas que habrá este martes en Córdoba y que se han convocado, principalmente, a través de grupos de mensajería y redes sociales, y que, al igual que ha ocurrido en otras provincias, pretenden cortar el tráfico para protestar por la situación del campo.

En declaraciones a Cordópolis, tanto Miguel Cobos, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), como la secretaria general de COAG-Córdoba, Carmen Quintero, han indicado que no tienen ningún papel en la convocatoria, que además, según indica el primero, en lo que se refiere a la tractorada que habrá en Lucena y Priego de Córdoba, no se ha solicitado siguiendo los cauces legales ante la Subdelegación del Gobierno.

Conscientes de ello, desde las grandes patronales han optado por no vincularse a la protesta y establecer su calendario propio de movilizaciones. Este mismo lunes hay una reunión a nivel provincial y regional entre las asociaciones, en la que se hablará de las tractoradas de este martes, entre otras cuestiones.

Carmen Quintero ha advertido a sus asociados de que si participan en una convocatoria irregular, podría haber multas -como las ha habido este lunes en Valladolid-, dado que los cauces legales son muy claros al respecto. “El que vaya a participar lo hace por su propia cuenta y riego, porque no tiene ninguna organización que lo respalde”, ha manifestado la secretaria general de COAG, que ha añadido que la organización convocante “está politizada” y “ha puesto al frente a gente que no viene ni del sector agrario”.

Cobos tampoco tiene claro quien hay detrás de la convocatoria y, además, desvela que hasta las autoridades se han puesto en contacto con él para informarse de quién es el colectivo que convoca. En cualquier caso, ha señalado que la UPA tiene su propio calendario de movilizaciones, que será el que se acuerde con el resto de organizaciones agrarias.

En cuanto a Asaja, a última hora de la tarde distribuyó una nota anunciando un calendario de movilizaciones negociado con COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentaria que arrancará el próximo 14 de febrero, con cortes en la A-4 en la provincia de Jaén, y al sur en la provincia de Sevilla. De momento, entre las acciones anunciadas por Asaja, no hay ninguna prevista en Córdoba.

Muchos ojos van a estar pendientes de la tractorada de este martes en Córdoba, una de las provincias más importantes del sector agrícola y ganadero español, y que produce la mayor parte del aceite que se distribuye desde España. La jornada de protestas de Córdoba, a diferencia de otras provincias, no va a coger por sorpresa, dado que este periódico ya informó la semana pasada de que se estaba preparando una tractorada a nivel provincial.

En este ámbito, desde la Subdelegación han informado de que este lunes tenían dos solicitudes de tractoradas. Una que va desde Castro del Río hasta Córdoba capital y otra que va desde Fuente Obejuna hasta Espiel. En ambos casos, salen a las 9:00 de la mañana. En ambos casos, además, convoca la Agrupación de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario. Eso implica tráfico ralentizado en la carretera N-432 en el Guadiato y Los Pedroches y, en la capital desde la carretera de Granada.

Por otra parte, haciendo un seguimiento en redes sociales, se prevén más tractoradas en la zona sur de la provincia: una que sale de La Carlota y Fuente Palmera, y otra entre Lucena y Priego de Córdoba, que implican a la autovía A-4 y la A-318, por lo que, si se cumplen las previsiones, el tráfico en la provincia este martes va a estar muy complicado. Al menos dos de estas tractoradas van a coincidir en Córdoba capital. Concretamente en la zona de El Arenal, junto al estadio de El Arcángel.

La organización que ha convocado oficialmente las tractoradas es la misma que estuvo detrás de la protesta de la semana pasada en León y Zamora. Se ttata de una organización anónima que se descolgó con un manifiesto que lo que reclama son una serie de actuaciones que van muy en línea de las reclamaciones de la extrema derecha en contra, sobre todo, de la Agenda 2030, de la que reclama “su derogación”.

Además, el manifiesto criminaliza las políticas de emergencia climática y pide la “derogación de la ley de bienestar animal” y también la “de leyes ambientales y de protección de especies, que atentan contra la agricultura, la ganadería y zonas rurales”.

En cualquier caso, los movimientos impulsados han tenido eco con la adhesión de la polémica Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que este lunes informó de su decisión de sumarse a las protestas de los agricultores con la convocatoria de un paro nacional indefinido a partir del próximo sábado 10 de febrero.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!