Los Pánchez se prepara para la fiesta del pan

Los días 22 y 23 de octubre la aldea de Los Pánchez, en Fuente Obejuna, acogerá la XIV edición de su Fiesta del Pan y Muestra de Artesanía, un evento que reivindica y recupera la tradición de elaborar el pan de forma artesanal en los antiguos hornos que estaban en las aldeas.

La presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Dolores Amo, destaca de esta cita que “los que acudan a ella van a disfrutar de cómo nuestros pueblos, dentro de sus singularidades, son capaces de poner en valor la artesanía en torno a pan, que se convierte así en elemento de dinamización turística y de desarrollo de las aldeas”.

“Se trata de dar a conocer una característica de Fuente Obejuna y sus aldeas, la de contar con hornos de pan, al tiempo que se ofrece un conjunto de actividades en torno a la tradición, la historia y la cultura de este municipio enclavado en el Guadiato”, ha destacado Amo.

En representación del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, el concejal Javier Montero ha explicado que “el pan representa la esencia del mundo agrícola y ganadero, es el eje de la economía de nuestros pueblos, de ahí que contemos con esta fiesta tan esperada por toda la comarca y la provincia”.

“Es un reclamo turístico para la provincia y para los empresarios del municipio, que ponen sus estands y sus puestos de artesanía como complemento al programa de actividades previsto”, ha explicado el concejal.

La programación de actividades contempla exhibiciones de aves rapaces, talleres de elaboración de pan y pizzas artesanas, teatro de títeres, talleres de mosaicos y dulces, espectáculos de fuego y de acrobacias en telas, pasacalles y verbenas populares.

Además, los asistentes podrán jugar a los juegos de antaño, habrá degustaciones de migas, un espectáculo de caballos y un campeonato de tiro con arco. A todas estas actividades hay que sumar los puestos de productos artesanos para fomentar la economía comarcal.

