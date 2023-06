La nueva Diputación Provincial de Córdoba echa a andar con el PP en el poder

La casa grande de la provincia de Córdoba, la Diputación Provincial, ha estrenado nueva Corporación este viernes 30 de junio y lo ha hecho con el Partido Popular en el poder. El llamado ayuntamiento de los ayuntamientos cordobeses estará dirigido por el PP después de ocho años de gobiernos progresistas de PSOE e Izquierda Unida (IU). Y como se había anunciado en días precedentes, no ha saltado la sorpresa y el nuevo presidente de la Diputación es Salvador Fuentes (PP), que ha resultado elegido por mayoría simple en segunda votación gracias a los votos de su partido.

En un salón de actos y otra sala anexa del Palacio de la Merced llenos de autoridades invitadas, representantes de la sociedad cordobesa de la provincia y la capital, la sesión de constitución se ha desarrollado con normalidad y con la solemnidad que requiere la elección de la nueva corporación. Los 27 nuevos diputados provinciales -13 del PP, 11 del PSOE, 2 de IU y 1 de Vox-, han jurado o prometido sus cargos, tomado posesión de su credencial como nuevos cargos de la institución y votando a su candidato a presidir la Diputación. Cada grupo político ha votado a su candidato, por lo que a Salvador Fuentes le ha valido con los trece votos de los populares para hacerse finalmente con el bastón de mando.

Fuentes, que además es el diputado con más años y ha formado parte de la Mesa de Edad que dirige la sesión constitutiva, lleva a sus espaldas una larga trayectoria política desde los años 80, tiempo en el que ha sido concejal en Palma del Río y en Córdoba capital, parlamentario andaluz y ya fue diputado provincial ostentando una vicepresidencia entre 2015 y 2019. Ahora, sube el último escalón en los cargos públicos de la provincia y es el nuevo presidente de la Diputación Provincial.

Tras jurar su cargo como nuevo máximo representante en el Palacio de la Merced y agradecer la presencia de autoridades y público, Salvador Fuentes (PP) como nuevo presidente de la Diputación ha realizado su primer discurso. En su intervención ha dicho asumir el cargo “con humildad y una enorme responsabilidad. Es un honor ser el presidente de esta institución y a todos quiero representar desde la honestidad, el diálogo y el sentido común”.

“Los cordobeses nos han otorgado la responsabilidad de gobernar con todos y para todos, y eso lo vamos a hacer con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en cada uno de los municipios de Córdoba. El reto más importante al que nos enfrentamos será gestionar los recursos públicos de manera eficaz y eficiente, atendiendo al bien común de toda la sociedad y sin dejar que nadie se quede atrás”. Y en ese sentido, ha desgranado las prioridades con las que encara este mandato al frente de la Diputación.

“Los ayuntamientos conocen de primera mano la realidad de sus vecinos, sus necesidades y las mejores recetas para lograr sus objetivos. Debemos establecer sinergias con todos ellos y también con el Ayuntamiento de la capital para convertirnos en una provincia competitiva y abierta al mundo, lo suficientemente atractiva para atraer grandes proyectos e inversiones”, ha dicho. Ha apostado por colaborar con el empresariado y también con las universidades para impulsar la formación y adaptación al tejido productivo cordobés, transferir la innovación y reforzar sus potencialidades en investigación. Igualmente

El problema del agua que sufre el norte de la provincia especialmente ha ocupado parte de su discurso: “El desafío más importante que tenemos, es el agua, un bien de primera necesidad del que carecen 80.000 vecinos de la zona norte a los que mandamos un mensaje de solidaridad y apoyo porque necesitan más que nunca de nuestro buen hacer y compromiso ante la difícil situación que están atravesando” Por ello, “se impone con urgencia un Pacto por el Agua donde todas las administraciones nos impliquemos en buscar soluciones estructurales a un problema grave que hoy roba la vida a miles de cordobeses”.

Otro acuerdo que ha propuesto es el Pacto por la Energía “que aporte soluciones reales a estas necesidades, impulsando la creación de un nuevo eje estructural (en 400 kilovoltios) que de servicio al norte de la provincia de Córdoba, reforzando la interconexión con Castilla La Mancha y con Extremadura que permita aflorar nueva capacidad de evacuación renovable”.

El empleo y a despoblación de la provincia de Córdoba también han sido otros de los ejes del discurso de Fuentes -“debemos dedicar todos los esfuerzos necesarios para impulsar políticas transversales destinadas a buscar la empleabilidad”-, así como proponer un Pacto por el Reto Demográfico.

Y, junto a ello, en el desarrollo de la provincia, ha apostado por convertir a Córdoba en “un nodo logístico. Para ello planteamos un Pacto por la Formación y el Emprendimiento”, junto al desarrollo y coordinación con las administraciones de un Pacto por la Transformación Digital para toda la provincia. Ha apostado poreservar el medio rural “con políticas medioambientales que garanticen el desarrollo sostenible, reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera y controlen la huella de carbono. Hay que procurar una gestión eficaz de los residuos desde los tres principios que marcan las directrices europeas: Reducir, Reutilizar y Reciclar”.

El potenciall turístico de la provincia y la cultura que se desarrolla en los municipios han tenido también hueco en las palabras de Fuentes, como políticas de su próximo gobierno. “Es un privilegio y un honor representar a esta provincia, y desde hoy debemos hacerlo con el máximo compromiso, con humildad y esperanza”, ha prometido.

Por parte del PSOE, su portavoz, José Antonio Romero, ha centrado su intervención en que la política que se haga desde la Diputación Provincial tenga “el empeño de que los ciudadanos de los 77 municipios y las entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba tengan en esta casa la institución que vele por ellos”. En ese sentido, ha apostado por “garantizar, cuidar y proteger el valor de nuestra provincia” y ofrecer una respuesta para su desarrollo.

Los socialistas han señalado el camino para “cuidar a los mas vulnerables” y, dirigiéndose al presidente de la Diputación, e ha ofrecido “remar juntos” y una oposición responsable, en el trabajo y la búsqueda de consenso. “No nos encontrará en el no por el no”, le ha dicho a Fuentes, pero ha advertido de que “sí estaremos enfrente ante cualquier paso atrás en derechos”.

Romero ha lanzado la primera propuesta del PSOE al nuevo presidente de la Diputación, para que constituya la Mesa del Agua y trabajar para “solucionar el grave problema de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches”, a quienes la grave sequía afecta de manera especial con dificultades para tener suministro de agua. “Todos los vecinos de la provincia, sean del color que sean, deben sentir que esta institución vela por ellos”.

Desde el grupo de Izquierda Unida Andalucía, su portavoz, Irene Ruiz, ha apostado por “velar por el bienestar de todos los vecinos y por un desarrollo sostenible y justo, que no deje a nadie atrás en el camino”. Ha hecho referencia, igualmente, a las políticas desarrolladas por su formación en los gobiernos de la Diputación en los últimos ocho años, destacando “el trabajo incansable por dejar a la provincia mejor de lo que nos la encontramos”, en un mandato marcado por la pandemia, la guerra en Ucrania o la sequía e “intentando que lo urgente no aparcara lo importante”.

Tras reconocer la labor desarrollada por los diputados de IU en el mandato anterior, Ruiz ha desgranado las políticas realizadas en materia de igualdad, memoria democrática y cooperación, entre otras. Y ha advertido que “en nuestro ADN está el feminismo, el ecologismo, la conciencia plena de buscar siempre las mejores condiciones para la vida de la gente”.

Por ello, al nuevo gobierno del PP de la Diputación ha ofrecido “una oposición constructiva y propositiva, con mano tendida para desarrollar políticas ampliando derechos y mejoras para las personas y los puebos, pero también con firmeza y contundencia ante cualquier retroceso”.

Mientras, por último en número de representación en la nueva corporación, desde Vox, la portavoz y única representante en la Diputación, Yolanda Almagro ha apuntado los retos que desde su visión tiene la provincia, con el desarrollo de los pueblos y la solución del problema del agua “para los habitantes de nustros pueblos y para la ganadería y la agricultura”.

Asimismo, ha abogado por mejorar las infraestructuras de la provincia para “el desarrollo de la industria, especialmente la agropecuaria”, además de destacar “el problema de la despoblación, enquistado como un mal endémico de nuestra provincia”.

Vox ha reiterado también sus apuestas por políticas para el ámbito rural, para las familias y la actividad cinegética. Y como el resto de grupos, ha ofrecido al equipo de gobierno del PP “mucho trabajo y asumiremos la defensa a ultranza de los intereses de los cordobeses”.

