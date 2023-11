El Gobierno asegura que la Diputación sabe desde hace dos años que tiene que potabilizar el agua de La Colada

El Gobierno central ha asegurado, a través de una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado del PP y alcalde de Añora Bartolomé Madrid, que la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) dependiente de la Diputación sabe desde el año 2021 que tiene que potabilizar el agua de La Colada y desarrollar las obras correspondientes. Los vecinos de los municipios de las comarcas del Valle del Guadiato y Los Pedroches están sin agua potable desde abril de este 2023, cuando el embalse de Sierra Boyera se agotó y dependen exclusivamente del suministro procedente de La Colada.

En la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo vuelve a responder por qué se niega a conectar el embalse de Sierra Boyera con el del Puente Nuevo. Así, sostiene que la inversión para la construcción de La Colada y su red secundaria (que está sin acabar) ha sido de 44 millones de euros y que ésta se hizo exclusivamente para garantizar el suministro de agua potable en estas dos comarcas en época de sequía. Por eso, insiste, sería dilapidar el dinero público ya invertido.

El Ejecutivo asegura que en 2021 se declaró la situación de sequía en la cuenca del Guadalquivir, “con el embalse de Sierra Boyera entre los más afectados”. “Hasta el día de hoy, dos años después, no se ha iniciado la construcción de ese tratamiento de potabilización”, sostiene el Ejecutivo, sugiriendo que las administraciones ya entonces eran conscientes de que el agua de La Colada presentaba unos altos índices de contaminación por la presencia de vertidos.

En abril de 2023, el Gobierno culminó un sistema de bombeo provisional para llevar el agua de La Colada hasta Sierra Boyera. Pero cuando Sierra Boyera se agotó, la ETAP de la zona fue incapaz de potabilizar el agua que llegaba desde La Colada. Ahora, la Diputación, con fondos de la Junta de Andalucía, va a ejecutar una obra de emergencia, que durará unos seis meses, con el objetivo de poder potabilizar el agua de La Colada y que los vecinos de esta zona puedan volver a beber del grifo. El Gobierno deja caer que esta obra se debería haber hecho ya en 2021. Si se hubiese planteado entonces no se habría producido el problema, ya que Emproacsa tuvo casi dos años para iniciar estos trabajos. No obstante, se confió en la capacidad de la ETAP de Sierra Boyera para la potabilización, algo que no salió bien.

“La petición por parte de Emproacsa de la conexión con la presa de Puente Nuevo responde exclusivamente a criterios económicos como son que la captación de agua desde la presa de La Colada supone el inicio del pago del canon de regulación de esta presa así como de las obligaciones económicas contenidas en el Convenio de colaboración firmado con Hidroguadiana, el coste de energía del bombeo para captar el agua y llevarla hasta la ETAP de Sierra Boyera y el coste de la inversión que debía asumir para disponer del tratamiento que permita la potabilización del agua de La Colada en la ETAP de Sierra Boyera así como de su explotación”, condena el Gobierno, a través de su respuesta parlamentaria, en la que insiste en que no habrá una conexión, y su consecuente bombeo, desde Puente Nuevo hacia Sierra Boyera.

“Por otro lado, al inicio del planteamiento de soluciones ante la disminución progresiva de recursos en la presa de Sierra Boyera y la petición expresa de la obra de conexión con Puente Nuevo por parte de Emproacsa, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir valoró esta opción en cuanto a la evaluación de los condicionantes técnicos, presupuestarios, así como el plazo de ejecución de ejecución de las obras”, admite el Ejecutivo. En el decreto de sequía de 2021 aparecía esta obra, que luego desapareció. Pero el Gobierno tiene una respuesta a su decisión: “Como se ha expuesto antes, esta toma en consideración se produjo antes de conocer que se disponía de las obras de conexión con la presa de La Colada de la Junta de Andalucía ejecutadas en más del 90%”. Es decir, que no se hizo al considerar que a la conexión entre embalses le quedaba muy poco.

Ahora, es la Junta la que ya tiene el proyecto para acabar esta obra y también la intervención en la potabilización de las aguas de La Colada. Con los plazos en la mano, y si no llueve de manera abundante, los vecinos de estas dos comarcas cordobesas no podrán beber agua potable de sus grifos como mínimo hasta la próxima primavera. Mientras tanto, siguen siendo suministrados a diario por camiones cisterna.