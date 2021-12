El Gobierno acaba el primer estudio informativo para mejorar la carretera entre Espiel y Badajoz

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha presentado este jueves, en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, el estudio informativo de mejora del actual corredor de la N-432 entre Badajoz y Espiel. Ese estudio será el que determinará cómo será la futura carretera, si una autovía o un desdoblamiento, y supone ya un nuevo corredor para la conexión entre Andalucía y Extremadura a través del Valle del Guadiato.

Según ha informado el Ejecutivo a través de una nota de prensa, en la redacción de este estudio informativo se ha realizado un análisis de las alternativas existentes, y se ha preseleccionado una de ellas. El estudio se someterá próximamente a información pública y, posteriormente, también se deberá someter a evaluación ambiental. Ahora correrán los plazos.

En principio, la exposición pública será de unos dos meses y después llegará el momento de elegir una alternativa e iniciar los proyectos de obra. Así, se calcula un mínimo de dos años más de trámites.

Con este estudio se busca mejorar el corredor entre Badajoz y Espiel, que actualmente se realiza a través de la carretera N-432, y que tiene una longitud de casi 207 kilómetros. La demanda de los alcaldes de la zona es la de construir una autovía, la A-81, que conecte Badajoz con Granada a través de Córdoba, salvo en un tramo donde es prácticamente imposible construir un nuevo trazado, el que cruza Sierra Morena.

Así mismo, el Ministerio ha informado de que continúa trabajando en el estudio informativo del tramo Córdoba-Granada, quedando pendiente el tramo Espiel-Córdoba que se va a estudiar de forma independiente debido a la mayor protección ambiental existente en la zona.

También dentro de este corredor, el Ministerio ha priorizado la ejecución de la autovía GR-43 entre Granada y Pinos Puente. El tramo Pinos Puente-Atarfe de la misma se puso en servicio este verano, y para el tramo Atarfe-Granada se ha licitado recientemente el contrato de obras.

