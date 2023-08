La Fundación Savia escribe a Juanma Moreno para que declare la emergencia climática en Andalucía

El presidente de la Fundación Savia, Francisco Casero, ha escrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno para solicitar nuevamente que declare la emergencia climática. “En seis ocasiones le hemos solicitado que declare la emergencia climática en Andalucía. Volvemos a hacerlo, se trata de entender y asumir una realidad cierta”, recogen algunas líneas del escrito.

Desde la Fundación ya se comunicaron con Moreno a principios del mes de julio para trasladarle varias ideas con respecto a la proposición de Ley de regadíos de Doñana actualmente en trámite. A la que recibieron la respuesta del presidente de la Junta, y por lo que una vez más se han puesto en contacto con él.

Casero señala que en el escrito recibido por Moreno se hace referencia “a que las sequías son cada vez más graves”, cuestión que les preocupa mirando al futuro de “hijos y nietos”. “Tenemos que considerar que las sequías y el cambio climático son, en sí mismas, muy malas noticias para Andalucía y su gente. Son hoy muchas las explotaciones agrícolas y ganaderas que no pueden regarse o no pueden dar de beber al ganado, y lo que es peor, muchos andaluces y andaluzas que tienen serios problemas para acceder con garantía y continuidad al agua potable”; indica en su documento el presidente de la Fundación.

Por ese motivo insisten en que “es más necesario y urgente que nunca adoptar medidas que palíen la situación. Desde luego, la ampliación de regadíos no puede ser el camino; y, si como nos advierten todos los expertos, la situación previsiblemente se agravará, es en nuestra opinión consecuente y coherente, declarar la emergencia climática en Andalucía y convertir esta área de acción pública en absoluta prioridad. En seis ocasiones le hemos solicitado que declare la emergencia climática en Andalucía. Volvemos a hacerlo, se trata de entender y asumir una realidad cierta. Hace falta para ello un diálogo que construya un consenso entre las diversas fuerzas políticas y la sociedad”.

En cuanto a los expertos que Moreno también refiere en la contestación a principios de mes, Casero añade que “no pensamos que sean todos los expertos los que están participando de sus acciones. La Fundación Savia forma parte de la Mesa Social del Agua de Andalucía en la que están algunos de los más reputados expertos en agua en Andalucía, con propuestas que les hemos hecho llegar pero que no hemos visto reflejadas en sus políticas”.

Problemas en el entorno de Doñana

Actualmente, en la normativa en vigor y aprobada por un amplio consenso, existe la figura de una oficina técnica destinada a resolver los problemas que puedan aparecer en expedientes del entorno de Doñana. “Los animamos a recurrir a este instrumento para aclarar y resolver ese problema real que reconocen que existe en la comarca y que, sin duda, la oficina técnica puede ayudar a resolver. No entendemos cómo, en todos estos años, no se ha puesto en marcha esta oficina para resolver la situación de los expedientes que puedan estar en situación irregular. Desde la Fundación Savia apoyaremos para que no exista indefensión de ningún afectado”, añade.

En el escrito de Savia continúan indicando que la afirmación de que la propuesta de ley no supone ampliación de regadíos, “nos parece que contradice las numerosas declaraciones realizadas por usted mismo y numerosos dirigentes”. Ya que “según los momentos, se hablan de 650 afectados, y en una reciente comparecencia en el Parlamento de Andalucía hablaba de 1.500 explotaciones afectadas. Hay una gran diferencia”.

Desde Savia quieren saber “por qué no se hace público el listado de afectados y su localización y se deja de especular con la cifra. Si consideramos que en los cinco municipios de la comarca el número de explotaciones es de 450 aproximadamente, hablar de 1.500 explotaciones afectadas supone el triple de las existentes, y resulta necesario hacer un ejercicio de transparencia en este aspecto”.

Reparto social del agua

Casero continúa exponiendo que “en un momento en que ni tan siquiera está garantizada el agua para las explotaciones existentes, ni en Huelva ni en el resto de Andalucía, nos resulta, al menos imprudente, hablar de ampliaciones en la superficie de regadío. Y debemos pensar en el resto del territorio y sus explotaciones, ¿Cómo cree que ve esta decisión el resto de Andalucía?”. Por lo que pide “trabajar en lograr un reparto social del agua que garantice la viabilidad de las explotaciones familiares tal como defiende la Mesa Social del Agua de Andalucía”.

Por último, el presidente de la Fundación asegura conocer “la división de competencias entre las diferentes administraciones del Estado en materia de agua”, por lo que “un aspecto central de nuestra propuesta es la solicitud de diálogo entre administraciones, le insistimos en ello. Es absolutamente necesario que de forma honesta, decidida y rápida se trabaje en una vía de solución a la tensión en el sistema económico, social y ambiental que ha generado esta proposición de ley”. Savia se ha mostrado a favor de un diálogo “posible, urgente y alejado de los medios de comunicación y los titulares de prensa”.