Fuente Palmera de Boda clausura su décimo quinta edición con un aumento en las ventas

La XV edición de la Feria de la Boda de Fuente Palmera se clausuró este domingo cubriendo las expectativas planteadas por la Asociación de Empresarios de la localidad colona. Desde el pasado jueves, las calles del pueblo de las novias se volvieron a vestir de rosa con su ya característica alfombra, pero este año se hizo con una ilusión especial.

El sector nupcial, principal fuente de ingresos de Fuente Palmera, está en auge y así esperaban demostrarlo en la feria los expositores. Según el presidente de la Asociación, Manuel Jesús Adame, este año hemos acogido cerca de 50 expositores y hemos superado las expectativas en cuanto a afluencia de público, y sobre todo, al volumen de negocio aumentando las ventas en más de un 20% respecto a ediciones anteriores.

Fuente Palmera de Boda ha vuelto a celebrarse sin restricciones y sin mascarillas, algo que los negocios colonos esperaban con entusiasmo y esperanza. Entre sus calles, los stands de los expositores y las tiendas han abierto sus puertas hasta ayer domingo a las 18 horas. Cuatro días de mucho trabajo, esfuerzo y promociones especiales para las parejas que han llegado de varios rincones de España. “Este año nos han visitado novios y novias de Sevilla, Cádiz, Badajoz y hasta Madrid. Hemos creado un público de excelencia y activo, que no solo viene a ver, sino que viene a comprar y a contratar los servicios que buscan”, ha apuntado Adame tras el cierre de la feria.

Gracias a su proyección en redes sociales y en prensa, la Feria de Fuente Palmera en sus bodas de cristal se ha afianzado como una de las más importantes del sector nupcial a nivel nacional. Un detalle que se ha visto reflejado desde su inauguración hasta la clausura, con el aumento de interacciones y consultas en redes sociales y demanda de participación de empresas del sector para próximas ediciones.

Así este año, se han alcanzado más de 200.000 usuarios en Instagram y Facebook y esto se ha visto reflejado en el aumento de publicaciones e historias de la cuenta oficial de Fuente Palmera de Boda.

La proyección de los desfiles en streaming en Youtube se inició en la pasada edición de la Feria y se ha mantenido en 2022. Gracias a la emisión en directo, usuarios de distintos puntos del país han conocido las tendencias actuales y las últimas colecciones de distintas firmas de la localidad. Con ello, los negocios del sector de la moda, tanto nupcial como de comuniones o trajes de fiesta, esperan seguir aumentando sus ventas, después de dos años de parón.

En esta ocasión casi cincuenta expositores han dado a conocer sus servicios y productos para bodas y distintas celebraciones. Además de presentarlos en sus stands durante estos cuatro días, Fuente Palmera de Boda sigue activa los 365 días del año, tanto en sus redes sociales, en su web y en la nueva appin en la que se muestran los datos de contacto de los expositores y sus ubicaciones para que el público pueda acceder a ellos en cualquier momento del próximo año.

