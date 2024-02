Emproacsa no subirá el recibo del agua a los vecinos del norte de la provincia hasta que no tengan agua potable

El Consejo de Administración de Emproacsa ha aprobado este lunes la actualización de la tarifa del Ciclo Integral del Agua (CIA) en un 22,49%, lo que supone una subida media de 3,47 euros, incremento que está previsto para el mes de abril o mayo. En cualquier caso, el presidente de Emproacsa y la Diputación Provincial, Salvador Fuentes, ha asegurado que “la zona norte afectada por el agua no potable no verá incrementado su recibo hasta que no tenga agua potable y para ello se establecerá una bonificación automática en el recibo”.

Según ha informado el propio Fuentes, “esto es un ejercicio de responsabilidad y sensibilidad que ha sido apoyado por el grupo socialista y Vox”, ha valorado.

Fuentes ha explicado que la subida del recibo del agua “se ha adoptado dada la situación de déficit de 9,5 millones de euros que tiene la empresa. Es una subida muy prudente, muy responsable y muy sensible a una situación que es muy delicada, con la que queremos darle estabilidad y capacidad”.

Del mismo modo, ha explicado Fuentes, “se establecerá una bonificación a familias en riesgo de exclusión social, familias numerosas y también aquellas personas que domicilien sus facturas en el banco”.

Presupuesto de 28 millones para Emproacsa

El presupuesto de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba asciende en el ejercicio 2024 a la cantidad de 28.153.396 euros, de los que 719.045 se destinarán a inversiones reales. Así lo ha explicado Salvador Fuentes, quien ha insistido en que “la situación de la empresa era de quiebra técnica, con un agujero contable de 22 millones de euros”.

Ante este escenario, ha detallado, la Diputación va a inyectar 5 millones de euros para gastos de explotación, otros cinco para inversiones hidráulicas y 4 millones más para las actuaciones que se van a realizar en el norte de la provincia para paliar el problema de la sequía“.

Al respecto, Fuentes ha recalcado que “no vamos a dejar caer esta empresa, va a seguir siendo pública, se lo merecen los trabajadores y la Diputación; no podemos hacer otra cosa que sacarla a flote”. “Nuestra gran apuesta es la de garantizar una empresa sostenible, competitiva y prestadora de servicios de calidad”, ha insistido.

En este sentido, el máximo representante de la institución provincial ha incidido en “el esfuerzo impagable que están realizando sus trabajadores y trabajadoras, que se están dejando el alma para prestar sus servicios en estos momentos tan delicados”.

Inversiones

En el capítulo de inversiones, con un importe global de 719.046 euros, se contempla la mejora de infraestructuras hidráulicas y equipamiento y tecnologías de información y comunicación. Además, Aguas de Córdoba-Emproacsa continuará desarrollando su programa de actuación en infraestructuras hidráulicas municipales de abastecimiento y saneamiento.

La renovación de las infraestructuras hidráulicas es uno de los principales objetivos de la empresa. Al respecto, Fuentes ha señalado que “la obsolescencia de estos equipamientos constituye una de las principales debilidades de la gestión de Emproacsa, las redes datan de los años 70 y requieren de actuaciones continuas tanto de conservación como de mejora”.

Otra de las líneas prioritarias de actuación es el mantenimiento de la calidad de los servicios prestados con la menor repercusión de los gastos posible. Y esto pasa por la estabilización y reducción del coste energético de las principales instalaciones de la empresa, explorando fórmulas alternativas de suministro. Del mismo modo, hay que seguir avanzando en la estructura organizativa de la empresa y la optimización de los recursos humanos, la digitalización, la disminución del agua no registrada, la mejora de la atención al cliente, etc.