Ecologistas en Acción presenta diez alegaciones contra el estudio informativo de la A-81 entre Espiel y Badajoz

Ecologistas en Acción Córdoba ha presentado una decena de alegaciones al estudio informativo de la A-81 realizado por el Ministerio de Transportes. Según han informado a través de una nota de prensa, en primer lugar piden reiniciar el proceso de información pública por supuestos "defectos de forma, incumplimiento Ley de Transparencia, falta de documentación y de normativa ambiental importante y ausencia de un proceso real de participación de la sociedad civil".

"La gobernanza en el proceso de redacción de un estudio como éste, que supone una inversión estratosférica de casi 1200 millones de euros, es hoy en día imprescindible. El estudio debe incorporar y publicitar las aportaciones de los expertos y de la sociedad. Los canales y metodologías de participación desarrollados no están en consonancia con las exigencias actuales", han asegurado a través de una nota de prensa.

En otra alegación censuran al Ministerio que no se haya tenido en cuenta en la evaluación estratégica de la infraestructura los paradigmas actuales sobre Movilidad Sostenible y Cambio Climático. "Se han omitido documentos estratégicos tales como: El Pacto Verde Europeo, la Ley de Cambio Climático del estado español(LCCTE), el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el diagnóstico del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), etc. Solicitan haya una mínima coordinación del estudio informativo con los planteamientos de estos documentos y normativa", exponen.

Ecologistas en Acción destaca también en sus alegaciones que son prioritarias otras inversiones en sectores que "han sufrido unos recortes brutales. En estos tiempos de COVID-19 los esfuerzos económicos públicos deberían focalizarse en reconstruir el sistema sanitario, educativo y asistencial, así como en mejorar las pensiones, en lugar de invertir dinero público en un sistema de autovías y rondas que la propia Junta de Andalucía evalúa en sus documentos estratégicos como sobredimensionado", dicen.

Otra alegación versa sobre la Seguridad Vial. "Las bajas cifras de siniestralidad vial y el muy escaso tráfico de vehículos que se recoge en el documento del Ministerio no justifican tan enorme inversión de dinero público para la conversión en autovía. Todas estas peticiones de autovía suceden pese a que según datos recientes de la DGT la siniestralidad en las carreteras de la provincia es bajísima. Desde el punto de vista técnico, los ingenieros del Ministerio de Fomento siempre han afirmado que el trayecto de carretera que cruza el Valle del Guadiato -desde Fuente Obejuna hasta Espiel no tiene el suficiente volumen de tráfico para plantear una autovía, ya que, ni por asomo, se llega a los 10.000 vehículos diarios para justificar tal actuación. Es un dato irrebatible", agregan.

"Las autovías no son la solución, según datos muy recientes de la DGT, de enero del 2022. La DGT ha destacado recientemente el aumento de más del 100% de las víctimas en autovías o autopistas respecto a enero de 2019, una cifra que se ha elevado de las 15 personas fallecidas en enero de 2019 a un total de 39 en este primer mes de 2022. Además en el Diagnostico del PITMA, se destaca que la siniestralidad en las carreteras andaluzas se ha reducido notablemente en los últimos años. Por tanto el argumento de seguridad vial aducido en el estudio de la A-81 tiene poco fundamento", insisten.

Por lo cual desde Ecologistas en Acción proponen que en todo caso para lograr implementar la seguridad vial sería deseable la mejora del firme, el mantenimiento y la mejora de ciertos tramos del actual trazado de la carretera N-432.

Ecologistas en Acción muestra en otra alegación que el estudio informativo "no aborda con la suficiente claridad y amplitud aspectos esenciales como el impacto creciente del sector transporte en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el papel de la movilidad activa en el futuro sistema de transportes o el papel de la movilidad eléctrica".

Para Ecologistas en Acción "es una contradicción y un sinsentido que en tiempos de crisis se siga reclamando la construcción de más autovías innecesarias, como es el caso, y por otro lado, las administraciones públicas, con la Junta de Andalucía a la cabeza y con el apoyo del gobierno central y de las autoridades comunitarias, esté ejecutando diversos planes de conservación, actuación y recuperación de especies emblemáticas, como el lince ibérico y el lobo, especies, que se verían especialmente afectadas por la pérdida de hábitats y los efectos de la fragmentación de Norte/Sur de Sierra Morena, si finalmente se realizara el desdoble reclamado insistentemente por alcaldes y diputados del PSOE, entre otros".

