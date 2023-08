La Diputación reparará el firme del tramo cordobés de la Vía Verde del Aceite

La Diputación de Córdoba acaba de adjudicar a la empresa Acedo Hermanos SL las obras para la reparación del tramo cordobés de la Vía Verde del Aceite, que une Puente Genil con Jaén.

La Vía Verde del Aceite (señalizada y denominada en algunos ámbitos como Vía Verde de la Subbética) discurre por el antiguo trazado ferroviario de 51 kilómetros de longitud entre el río Guadajoz y las Navas del Sepillar, por los términos municipales de Luque, Zuheros, Doña Mencia, Cabra y Lucena. La actuación que se pretende llevar a cabo es la reparación, mejora y acondicionamiento de la base de rodadura de los tramos en que se actúa, que debido a la tipología de su firme y al escaso mantenimiento de los últimos años, se encuentran deteriorados.

Estas obras serán ejecutadas a cargo de los fondos PFEA, el antiguo PER. El plazo es de un mes y el presupuesto sin impuestos de 40.000 euros. La Vía Verde se extiende también desde Las Navas del Selpillar hasta unos kilómetros antes de Puente Genil, en una zona donde no se actuará.

El verano pasado la Diputación invirtió unos 320.000 euros en diversas actuaciones en la Vía Verde, para su acondicionamiento y mejora. En Luque, con 15 kilómetros de vía, se repuso el vallado defectuoso, se mejoró el drenaje de la Vía y se ha realizado desbroce natura.

En el tramo de Lucena (18 km), se ha repuesto el vallado defectuoso, se ha mejorado el drenaje y se ha repuesto la cartelería en mal estado. Además, se ha cambiado el mobiliario urbano en el área de Las Navas del Selpillar y se ha realizado un doble tratamiento superficial para mejorar el trazado de la vía.

A su paso por Cabra (15 km), junto a los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento, se ha creado una nueva área de descanso con mobiliario urbano; mientras que en el tramo de Doña Mencía (3,5 km) se ha cambiado el tejado de una caseta y en el de Zuheros (5 km) se ha cambiado el mobiliario urbano.

