La Diputación amplía hasta el 30 de junio la ejecución del Programa de Dinamización de la Economía Social

La Diputación de Córdoba ha determinado ampliar, hasta el próximo 30 de junio, el plazo de ejecución, por parte de las siete mancomunidades de la provincia y de la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor), del denominado Programa de Dinamización de la Economía Social.

Así se recoge en el expediente, al que ha accedido Europa Press y que ya ha sido aprobado por el Pleno de la Diputación, en cuanto a la aprobación de una addenda al convenio de colaboración suscrito el pasado año 2021 por la institución provincial, Fundecor y las mancomunidades de municipios de Los Pedroches, del Valle del Guadiato, de la Vega del Guadalquivir, de la Campiña Sur, de la Subbética, del Guadajoz y Campiña Este, y del Alto Guadalquivir, para el desarrollo del citado programa.

Han sido dichas mancomunidades y Fundecor las que, entre los pasados meses de febrero y marzo, solicitaron en distintos escritos a la Diputación la modificación del plazo de ejecución del programa, hasta el 30 de junio de 2022, “debido a que han sobrevenido una serie de circunstancias que hacen necesaria la solicitud de un cambio en la fecha de ejecución del programa”.

Entre otros motivos alegados para justificar tal petición están el haberse encontrado con “dificultades técnicas en algunos de los procedimientos de contratación del personal técnico por parte de las mancomunidades, que han tenido que ser resueltas dilatando el proceso de selección en el tiempo”.

Ante ello, la Diputación ha acordado ampliar hasta el mencionado día 30 de junio el plazo de ejecución del programa, ya que la normativa aplicable permite autorizarlo “si se producen circunstancias imprevistas en el momento de la solicitud y concesión que pudieran impedir la realización del objeto de la subvención, como el caso en cuestión”, y dado que, además, “no hay ningún tercero que se vea afectado por la modificación que se solicita”, la cual se ha hecho, como es preceptivo, “antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad”.

Ello permitirá, por tanto, la conclusión del Programa de Dinamización de la Economía Social, que tiene por objeto “fomentar estrategias de apoyo a la actividad económica de las mancomunidades de la provincia de Córdoba, que permitan el mantenimiento y la creación de actividades empresariales relacionadas, principalmente, con la Economía Social, como fuente de generación de empleo y actividad económica”.

Se entiende que ello se hará, además, “sobre la base del desarrollo de actividades sostenibles, cooperativas, participativas, orientadas a la capacitación de las personas y el aprovechamiento de los recursos y capacidades territoriales”, para “impulsar la actividad relacionada con la Economía Social, como factor de desarrollo territorial integrado y comunitario, que posibilite la creación de empresas y empleos estables, generadores de cohesión social y relanzamiento de la actividad económica”.

Con ello, finalmente, se buscará también “favorecer el conocimiento y difusión de la actividad empresarial relacionada con la Economía Social, como factor de generación de la creación de empleo entre las personas que decidan emprender una actividad empresarial propia”.

