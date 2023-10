Detectan dos casos de fiebre del Nilo en animales en la provincia de Córdoba

El Ministerio de Agricultura ha confirmado que este pasado 5 de octubre se detectó la presencia del virus que provoca la fiebre del Nilo Occidental en un nuevo animal en el término municipal de Alcaracejos. Se trata, por tanto, del segundo caso detectado en animales en esta población, después de la que se comunicó en un caballo a principios del mes de septiembre. Al día siguiente, el 6 de octubre, se detectó un segundo caso en la provincia de Córdoba, en este caso en un animal enfermo de Palma del Río, según la misma información a la que ha tenido acceso este periódico.

En agosto, se detectó la presencia de este virus en aves de Peñarroya-Pueblonuevo. Ante la noticia, el Ayuntamiento inició un plan para tratar de combatir las poblaciones de mosquito en el municipio y evitar que el virus pudiera transmitirse de los animales a las personas. De momento, en Córdoba no constan casos de la presencia de este virus en humanos.

En Andalucía, la mayor parte de las personas afectadas se localizan en las provincias más occidentales y en las zonas más próximas a humedales o al propio río Guadalquivir. En Córdoba, se declaró de alto riesgo el término municipal de Montalbán durante el año pasado. Este año en las zonas de la campiña y a causa de la sequía este riesgo ha sido prácticamente nulo.

Las condiciones del cambio climático están suponiendo un reto para las administraciones públicas por la posibilidad de que especies poco o nada conocidas anteriormente, como es el caso de mosquitos Aedes, se encuentren en nuestro entorno. Estos mosquitos son importantes vectores en la transmisión de diferentes enfermedades víricas como dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya. Dentro de los Aedes, las especies con mayor relevancia epidemiológica, por ser potencialmente transmisoras de enfermedades, son Aedes aegypti y Aedes albopictus (mosquito tigre).

Aedes albopictus es originario de Asia y llegó a Europa en 1979 a través de Albania, mientras que en España se detectó por primera vez en la provincia de Barcelona en 2004. En la actualidad la especie se distribuye por gran parte de la costa mediterránea y se adentra hacia el interior. Su gran plasticidad para adaptarse a nuevas condiciones hace prever que la especie ampliará su área de distribución en los próximos años.

En Andalucía, hasta la fecha, se ha identificado la presencia de Aedes albopictus en todas las provincias de la comunidad autónoma. La importancia de esta especie es enorme, estando catalogada como la cuarta especie exótica invasora más dañina del mundo. Su interacción con los humanos es directa, ya que los mosquitos hembra necesitan sangre para producir sus huevos y el ser humano es uno de sus hospedadores.

Por el momento no se ha localizado la presencia de Aedes aegypti en Andalucía, pero dado que las condiciones climáticas están cambiando es necesario disponer de métodos que permitan su localización temprana en caso de que aparezcan.

