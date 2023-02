Córdoba pugna por una nueva declaración Unesco: el paisaje del olivar supera los últimos trámites

La provincia de Córdoba pugnará por una nueva declaración Unesco. En esta ocasión, el expediente para que los Paisajes del Olivar de Andalucía sean declarados Patrimonio Mundial seguirá adelante después de que en la comisión institucional que se ha celebrado este jueves se hayan aclarado las dudas que plantearon algunas organizaciones agrarias en la reunión que tuvo lugar el pasado 16 de enero. En este expediente participa la Diputación de Córdoba, aunque esté impulsado por Jaén. Córdoba es tras la provincia jienense el segundo lugar en el mundo con más olivos. La candidatura también alcanza a las provincias de Granada, Sevilla y Málaga.

Córdoba lucha así por ser uno de los lugares de Europa con más sellos Unesco. El primero y el más importante fue el logrado a mediados de los años ochenta para la Mezquita Catedral. Ese mismo expediente (y no un segundo, como se suele interpretar siempre por error) fue ampliado una década después, a mediados de los noventa, al Casco Histórico de Córdoba. El siguiente espacio patrimonial en ser protegido fue Medina Azahara. Además, Córdoba tiene otro sello propio, pero como Patrimonio Inmaterial, la Fiesta de los Patios.

Además, junto a la provincia y otras zonas de España y Andalucía, Córdoba goza de ser uno de los lugares más importantes para el flamenco, también protegido por la Unesco. Y de gozar de una gastronomía extraordinaria. La Unesco también protegió la Dieta Mediterránea. Ahora el objetivo es considerar algo digno de proteger al mar de olivos que inunda prácticamente un tercio del suelo de la provincia.

El camino no ha sido fácil. Varias organizaciones agrarias, Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias, mostraron su oposición a esta candidatura ante “las evidentes limitaciones y obligaciones” que supondrá para los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado. Para resolver estas alegaciones, la Diputación de Jaén, que es la administración impulsora del expediente, ha consultado con los gobiernos estatal y autonómico y las respuestas recibidas han sido “satisfactorias”, según ha subrayado el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes.

“Es una buena noticia que el expediente continúe adelante, ya que las dudas que surgieron en la última reunión que celebramos se han aclarado gracias a la respuesta tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía en relación a la obligatoriedad de inscripción en el catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz”, ha destacado Reyes. Ha precisado que ese requisito “no era necesario” y por lo tanto “no se va a exigir en las distintas zonas que se incluyen en este expediente, que van a seguir teniendo las mismas limitaciones que tienen a día de hoy, tanto desde el punto de vista de ser suelo no urbanizable, como de que hay espacios que ya son Bien de Interés Cultural y otros con características muy concretas”.

Solventadas estas objeciones, el presidente de la Diputación ha querido “agradecer” a todos los integrantes de esta comisión --formada por las diputaciones de Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, la Junta de Andalucía, las universidades andaluzas, las organizaciones agrarias y fundaciones como Savia o Juan Ramón Guillén-- y también al Gobierno de España, “la predisposición y colaboración para que este expediente haya recorrido este camino a lo largo de estos años”.

En esta línea, se ha mostrado esperanzado en que “el año que viene, en la asamblea general de la Unesco que está previsto que se celebre en Arabia Saudí en el mes de julio, los Paisajes del Olivar de Andalucía sean declarados Patrimonio Mundial”.

Este sería el premio final a un trabajo que, a juicio de Francisco Reyes, “ha sido muy largo, muy laborioso, con mucha gente que ha aportado, y es una satisfacción que desde la Diputación hayamos liderado este proyecto que hoy ha sido ratificado definitivamente para continuar con todo el proceso”.

Ahora, la candidatura 'Paisajes del olivar de Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' será evaluada por el Comité del Patrimonio Mundial en París y a lo largo de 2023, miembros de la Unesco se desplazarán a las diferentes provincias andaluzas implicadas en este expediente para “comprobar que todo lo que se expone en esa documentación coincide con la realidad”, ha avanzado Reyes.

Además de estas visitas sobre el terreno, el presidente de la Diputación ha señalado que durante este año también se creará una asociación que será el órgano de gestión de esta figura de protección que se pretende que la Unesco declare el año que viene“, un reconocimiento que vendría a sumarse al ”momento dulce que vive el aceite de oliva, valorado desde el punto de vista sanitario, medioambiental y que no puede faltar en ninguna cocina que se precie“, ha concluido Francisco Reyes.

