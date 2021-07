La Confederación tumba un proyecto para construir cuatro grandes balsas de regadío en Lucena

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha rechazado la propuesta planteada por la comunidad de regantes Paño Cabezas de Lucena, por la que pretendían construir cuatro grandes balsas para garantizar el regadío de 843 hectáreas de olivar en la zona, según la respuesta parlamentaria del Gobierno a preguntas del diputado socialista Antonio Hurtado a la que ha tenido acceso este periódico.

El año pasado, la comunidad de regantes presentó una petición de concesión de aguas públicas. El proyecto preveía la construcción de balsas de riego entre la depuradora de aguas residuales de Lucena y el río del mismo nombre. El objetivo pasaba, según los regantes, por garantizar el regadío en periodos de sequía. Este año, por ejemplo, muchos olivares verán mermada de manera notable su dotación de agua.

La Confederación asegura que la propuesta "no es compatible con el Plan Hidrológico de Cuenca". En este sentido, la respuesta del Gobierno señala que "en lo que a otorgamientos de concesiones o autorizaciones para riego se refiere es de aplicación lo estipulado en el artículo 16 del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, a raíz de lo cual no son compatibles con el Plan Hidrológico nuevas concesiones o modificaciones de características de las existentes que impliquen un incremento de la superficie en regadío". Es decir, ya no se puede regar más de lo que ya se riega. La Confederación entiende que las balsas no serían un refuerzo, sino una ampliación de regadío.

Por ello, la Confederación ya ha remitido un escrito a la comunidad de regantes señalando que su propuesta es incompatible. Además, recuerda que ahora mismo los sistemas de explotación de recursos son "deficitarios" en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, por lo que no se puede usar más agua. Las balsas recogerían unos litros que en caso de ser construidos no acabarían en el río Lucena ni mantendrían su caudal ecológico.