La Confederación prepara una inversión millonaria para evitar inundaciones en Castro del Río

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prepara una inversión de 1,2 millones de euros para evitar las habituales inundaciones que se producen en una zona del municipio de Castro del Río. Según una respuesta parlamentaria a preguntas del senador del PP Fernando Priego, el Gobierno señala que la intervención se centrará en la mejora del cauce del arroyo Cantarranas en su desembocadura con el río Guadajoz.

Históricamente, Castro del Río ha sufrido inundaciones por la crecida del río Guadajoz. El municipio se levanta sobre un pequeño promontorio y rodeado por el río y el arroyo Cantarranas, un sistema que ha funcionado como una defensa natural en el pasado. Pero esa confluencia provocaba también inundaciones en los momentos de lluvias intensas en las zonas más bajas del municipio.

Para evitarlo, la Confederación Hidrográfica ha decidido incluir a Castro del Río en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI). El objetivo es mejorar la evacuación de las aguas del arroyo Cantarranas cuando baja crecido en su desembocadura con el Guadajoz y evitar que provoque problemas en el interior del casco urbano.

“Hasta el momento, el Ayuntamiento de Castro del Río, no ha remitido ninguna medida relacionada con la gestión de zonas inundables para su inclusión en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de segundo ciclo ni ha presentado alegación alguna en la consulta pública de este plan”, informa el Gobierno en su respuesta parlamentaria.

En el año 2010, las fuertes lluvias ya provocaron problemas en el arroyo Cantarranas, que se desbordó. Las competencias entonces eran de la Consejería de Medio Ambiente, que anunció una inversión millonaria para mejorar el cauce. El agua entró en la urbanización La Condesa de Castro del Río, provocando un desastre y daños severos en viviendas y bienes.

El plan entonces pasaba por embovedar parte del cauce del arroyo Cantarranas, el más cercano a la carretera. En el resto del cauce se actuaría también, ensanchándolo y profundizándolo para evitar que el agua, en caso de lluvia intensa, volviera a saltar a la urbanización y a provocar grandes daños. En 2010, de hecho, el Consejo de Ministros tuvo que activar ayudas extraordinarias en Castro del Río.

Además, el Ayuntamiento ya intervino hace años en el propio cauce del río Guadajoz. Entonces, el Consistorio llegó a sacar más de 1.000 camiones de arena, con el objetivo de evitar la colmatación del cauce y que, nuevamente, el río Guadajoz pudiese provocar inundaciones en las zonas bajas del pueblo.

