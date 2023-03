Cargos públicos del PSOE de Córdoba y Jaén exigen al Gobierno andaluz la conversión en autovía de la A-306

Parlamentarios andaluces, alcaldes y portavoces socialistas de las provincias de Córdoba y Jaén han secundado este miércoles una acción común en El Carpio (Córdoba) y Torredonjimeno (Jaén) para exigir al Gobierno andaluz del PP, que preside Juanma Moreno, “que cumpla con su compromiso electoral de convertir la A-306 en la autovía que una las dos provincias”.

Sin embargo, según han lamentado, “cuatro años y cinco presupuestos autonómicos después” el proyecto “sigue en el cajón de los olvidos de la Junta de Andalucía”, según ha señalado la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio en una atención a medios a pie de carretera, junto al parlamentario socialista por Jaén Víctor Torres y los alcaldes del PSOE en El Carpio, Desiré Benavides, y Torredonjimeno, Manuel Anguita.

Ambrosio ha avisado “que Moreno no puede olvidarse de sus compromisos ni de sus promesas electorales, como lo fue la conversión de la A-306 en autovía”, y ha agregado que “los vecinos de ambas provincias han sido muy respetuosos con los tiempos ante la llegada de la crisis, pero no ya ante un presupuesto de la Junta como el actual, histórico en recursos y en el que se va a invertir más que nunca en infraestructuras y carreteras, por lo que estas dos comarcas van a seguir reivindicando la obra prometida, porque de ella depende el crecimiento económico de sus municipios y una herramienta más en la lucha contra la despoblación”.

De hecho, según ha lamentado, “las provincias de Córdoba y Jaén son las grandes olvidadas por Moreno en un presupuesto histórico, y no nos conformaremos con un apaño y una chapuza de obra que sólo aborda 17 kilómetros de los 59 en los que tendría que actuar, y en la que se mejora el firme y los accesos a las explotaciones agrícolas y la construcción de un carril para vehículos lentos de no más de tres kilómetros”, lo que contrasta con “el compromiso electoral del PP del 'Juanma lo haría' que ya vemos que, cuatro años y cinco presupuestos después, no la ha hecho”.

La también portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz ha agradecido la presencia en dicho acto de “compañeros socialistas de El Carpio, Bujalance y Cañete de las Torres”, de la provincia cordobesa, y ha hecho un “llamamiento a los alcaldes del PP que reclamaron esta actuación con otros gobiernos al frente de la Junta, en otras etapas, una actuación que sigue siendo igual de justa y de necesaria, por lo que les invito a que se sumen, al igual que al resto de fuerzas políticas”.

Excluida del Plan de Infraestructuras de Transportes y Movilidad de Andalucía

Por su parte, el parlamentario del PSOE por Jaén Víctor Torres ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa a la Comisión Parlamentaria de Fomento para abordar esta cuestión, ya que “lo planteado por la Junta es un trampantojo con un reasfaltado y poco más, que no resuelve los problemas de conexiones entre las dos únicas provincias de Andalucía que no están conectadas por autovía, como son Córdoba y Jaén”.

Torres ha defendido la necesidad de esta infraestructura, que “no está ni siquiera incluida en el Plan de Infraestructuras de Transportes y Movilidad de Andalucía (Pitma) 2030 de la Junta, y que ”es vital para luchar contra la despoblación y crear un dinamismo económico entre las provincias de Córdoba y Jaén, que dé salida natural a las mercancías que transitan por el eje de Despeñaperros y de la comarca industrial de Torredonjimeno, Martos, Jamilena, Torre del Campo y Lopera“, en Jaén, ”hacia la zona del Alto Guadalquivir“.

Por su parte, la alcaldesa de El Carpio, Desiré Benavides, ha pedido a Moreno que “dé marcha atrás al despropósito de obra que ha proyectado para la A-306 y que nada tiene que ver con su compromiso de convertirla en autovía”, algo fundamental para “desarrollar el Polígono Industrial La Azucarera y prosperar como pueblo y también para luchar contra la merma de la población que sufrimos”.

La regidora ha recordado que desde Fomento les habían prometido que iban a estudiar la viabilidad del proyecto de conversión en autovía, “pero nos encontramos con una real chapuza de arreglo del firme, que nada tiene que ver con lo prometido”.

Su homólogo en Torredonjimeno, el alcalde socialista Manuel Anguita, ha reivindicado “algo que es de justicia y que fue una promesa del PP en las elecciones de hace cuatro años y que ahora vemos que, no solo no se va a realizar, sino que se abandona en el cajón de los olvidos”. El alcalde ha agradecido la rehabilitación del firme que se está acometiendo, “pero ese no era el objetivo de la Plataforma ni de la comarca, y eso hace que partamos en desventaja con otros territorios, porque no tenemos las infraestructuras necesarias”.