Buscador: los pueblos más ricos y los más pobres

En el ranking, la ciudad de Córdoba ha empeorado con respecto al año anterior, aunque su nivel de renta haya mejorado. Así, ha bajado puestos en la clasificación nacional aunque la renta sea 853 euros mejor que el año anterior. En total, se calcula una renta media disponible por habitante en Córdoba de 22.420 euros.

Por municipios, Nueva Carteya sigue siendo el municipio cordobés con la renta disponible más baja, aunque ha mejorado su situación en 945 euros. De media, la renta en este municipio es de 13.224 euros.

Por poco, Peñarroya-Pueblonuevo sigue siendo el municipio cordobés, sin contar la capital, con más renta disponible, pero ya está muy cerca Pozoblanco.

En este ranking no aparecen los municipios vascos o navarros, con una agencia foral propia.

